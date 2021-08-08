НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Туроператор рассказал, где отдохнуть в России без жёстких ковидных ограничений

При этом стоит отметить, что в регионе действуют уже привычные и распространённые антикоронавирусные меры. Например, масочный режим.

8 августа, 10:16

Фото © Shutterstock

Топ-5 российских направлений, куда могут отправиться туристы без страха жёстких коронавирусных ограничений, в беседе с РИА "Новости" перечислили представители туроператора "Алеан".

"Пока в одних регионах туристы стараются адаптироваться к новой туристической реальности — предъявлении сертификата о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител не только при заселении, но и даже при посещении музеев и экскурсий, — в других царит настоящая антиковидная демократия", — рассказали представители туроператора.

Греческий туроператор отменил путёвки россиян на миллиард рублей

Греческий туроператор отменил путёвки россиян на миллиард рублей

Так, в числе таких регионов Татарстан, спрос на поездки в который в текущем году по сравнению с "допандемийным" 2019-м вырос на 17%. По словам туроператора, регион выбирают почти 10% туристов. Организованное путешествие по достопримечательностям республики за пять дней обойдётся в 19,6 тысячи рублей на двоих. Жёстких коронавирусных ограничений нет и в Екатеринбурге и Свердловской области, однако путешественники не сильно стремятся посетить эти места — всего 0,37% от общего числа туристов.

Для отдыха Челябинскую область выбирают всего 0,35% путешественников. При этом, как отметили представили туроператора, стоимость четырёхдневных экскурсий в область составит 33,9 тысячи рублей на двоих. Можно и дешевле — бюджетный вариант отдыха на местных озёрах в середине августа на семью с ребенком стоит 23,7 тысячи рублей за неделю.

В Союзе туриндустрии оценили открытие Франции и Чехии

В Союзе туриндустрии оценили открытие Франции и Чехии

Близкое расположение Тулы к столице, недорогие загородные отели и натуральные фермерские продукты увеличили турпоток в город минимум на 10%. Туристы выбираются в эти края на выходные. Кроме того, стремительно набирают популярность среди путешественников направления в Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию.

"Северный Кавказ выбирают 2,5% туристов, а спрос на самобытные горные регионы по сравнению с 2019 годом вырос на 240,2%. Четырёхдневное путешествие в Карачаево-Черкесию обойдется в 39,7 тысячи на двоих, а пятидневная экскурсионная программа в Кабардино-Балкарию — в 37,4 тысячи рублей", — уточнили в компании.

Как избежать срыва отпуска из-за документов по ковиду, рассказали в АТОР

Как избежать срыва отпуска из-за документов по ковиду, рассказали в АТОР

Стоит отметить, что в перечисленных регионах всё же существуют определённые ограничения. Никто не отменял уже привычный масочный режим. На мероприятиях заполняемость в зале должна быть не более 75%. А на массовых торжествах, где участвует более 500 человек, лежит полный запрет. Кроме того, в ночное время не работают кафе.

Ранее стало известно, что россияне не спешат прерывать отдых из-за пожаров в Турции. Туроператоры фиксировали запросы об аннуляции поездок 28 и 29 июля, однако до реальных отмен бронирования дело дошло в единичных случаях.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Крыму ожидают рекордное число туристов по итогам года

вчера в 11:50

Никто из российских спортсменов не заразился коронавирусом на Олимпиаде в Токио

сегодня в 05:24

Многочасовая ходьба и безумная диета привели худеющую британку к психиатру, но могло быть и хуже

сегодня в 10:00

Житель Новосибирска устроил литературный перфоманс, забравшись на фонарный столб

сегодня в 10:22

Не позорьте наше имя: Болельщики "Спартака" потребовали "уничтожить" телеграм-канал жены Федуна

сегодня в 10:18

Новости партнеров

Layer 1