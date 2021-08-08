В Москве в подъезде нашли тело дочери легендарного советского конструктора ракет

В Москве на 81-м году жизни умерла ветеран ракетно-космической отрасли и труда Людмила Янгель — дочь легендарного советского конструктора, академика Михаила Янгеля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

По данным агентства, тело женщины накануне обнаружили соседи на лестничной клетке дома. О точных причинах смерти дочки известного конструктора не сообщается.

Людмила Янгель родилась 28 сентября 1940 года, её отец Михаил Янгель, глава крупнейшего научного и конструкторского ракетного центра в СССР КБ "Южное", являлся одним из главных советских конструкторов ракетного оружия. Он участвовал в разработке проектов ракет и комплексов Р-5 и Р-7, Р-11 и Р-12, Р-14, Р-16, Р-36, а также многих известных космических аппаратов. В честь его названы улицы, школы и даже астероид и кратер на Луне.