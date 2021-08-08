НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Москве в подъезде нашли тело дочери легендарного советского конструктора ракет

О точных причинах смерти женщины не сообщается. Труп на лестничной площадке обнаружили соседи погибшей.

8 августа, 09:48
<p>Людмила Янгель. Фото © <a href="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%AF%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%B4%D0%BE%D1%87%D1%8C_%D0%9C.%D0%9A.%D0%AF%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93.%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%22.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikimedia</a></p>

Людмила Янгель. Фото © Wikimedia

В Москве на 81-м году жизни умерла ветеран ракетно-космической отрасли и труда Людмила Янгель — дочь легендарного советского конструктора, академика Михаила Янгеля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

По данным агентства, тело женщины накануне обнаружили соседи на лестничной клетке дома. О точных причинах смерти дочки известного конструктора не сообщается.

Умер один из основоположников современного российского ядерного оружия

Умер один из основоположников современного российского ядерного оружия

Людмила Янгель родилась 28 сентября 1940 года, её отец Михаил Янгель, глава крупнейшего научного и конструкторского ракетного центра в СССР КБ "Южное", являлся одним из главных советских конструкторов ракетного оружия. Он участвовал в разработке проектов ракет и комплексов Р-5 и Р-7, Р-11 и Р-12, Р-14, Р-16, Р-36, а также многих известных космических аппаратов. В честь его названы улицы, школы и даже астероид и кратер на Луне.

А в июле стало известно, что в Новосибирске умер известный учёный, физик-ядерщик Лев Николаевич Максимов. Он болел CoViD-19. Как уточнила родственница погибшего, у него был выявлен индийский штамм коронавируса.

Создатель уникальной породы собак шалайка Клим Сулимов умер от коронавируса

Создатель уникальной породы собак шалайка Клим Сулимов умер от коронавируса

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1