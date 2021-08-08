Жители села в Якутии, где из-за лесного пожара сгорело более 30 домов, получат компенсации

Пострадавшие от лесного пожара жители якутского села Бясь-Кюёль получат компенсацию за потерю или повреждение имущества. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Каждый пострадавший житель села получит единовременную компенсацию в размере 30 тысяч рублей", — указано в сообщении.

Отмечается, что выплаты начнутся с понедельника, в этот же день соответствующие службы приступят к восстановлению пострадавших от огня домов. В правительстве добавили, что несовершеннолетних, проживающих в селе Бясь-Кюёль, направят во всероссийские детские оздоровительные лагеря. Кроме того, подготовлено более ста мест в лагере "Сосновый бор" в Якутске. Ожидается, что выезд начнётся во вторник. Для пожилых граждан также предусмотрена санаторная реабилитация.

Напомним, 7 августа из-за сильного ветра верховой пожар с леса добрался до хозяйственных построек в селе Бясь-Кюёль. Отмечается, что из-за предполагаемой угрозы из села ранее были отселены желающие выехать. К вечеру пожар удалось локализовать. Огнеборцам удалось спасти в общей сложности 225 домов. При этом в результате стихийного бедствия сгорело более 30 домов.