В центре Москвы столкнулись три грузовика и две легковушки

В Москве на ТТК произошла массовая авария с участием пяти машин. Видео © LIFE

В центре столицы — в Новолужнецком проезде — столкнулись два легковых и три грузовых автомобиля. Об этом сообщается в телеграм-канале московского Дептранса.

Инцидент произошёл на Третьем транспортном кольце перед развязкой с Комсомольским проспектом. Отмечается, что в результате происшествия одного пострадавшего увезли в больницу с переломом ноги.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, что на нескольких полосах движения стоят повреждённые машины. Среди них два мусоровоза, грузовик и легковушки, в частности каршеринговый автомобиль. Также сильно повреждён бампер машины скорой помощи. Повсюду разбросаны стёкла.

"Движение затруднено на 0,8 километра. Будьте внимательны!" — добавили в Дептрансе.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.