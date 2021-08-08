В центре Москвы столкнулись три грузовика и две легковушки
Как сообщили в столичном Дептрансе, в результате происшествия одного пострадавшего увезли в больницу с переломом ноги. Пробка в районе участка ДТП растянулась на 800 метров.
В Москве на ТТК произошла массовая авария с участием пяти машин. Видео © LIFE
В центре столицы — в Новолужнецком проезде — столкнулись два легковых и три грузовых автомобиля. Об этом сообщается в телеграм-канале московского Дептранса.
Инцидент произошёл на Третьем транспортном кольце перед развязкой с Комсомольским проспектом. Отмечается, что в результате происшествия одного пострадавшего увезли в больницу с переломом ноги.
На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, что на нескольких полосах движения стоят повреждённые машины. Среди них два мусоровоза, грузовик и легковушки, в частности каршеринговый автомобиль. Также сильно повреждён бампер машины скорой помощи. Повсюду разбросаны стёкла.
"Движение затруднено на 0,8 километра. Будьте внимательны!" — добавили в Дептрансе.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось о ДТП в Турции с перевернувшимся автобусом. В результате погибло 14 человек. Местные СМИ также сообщают о 18 пострадавших. Других подробностей случившейся трагедии пока нет, ведётся расследование.
Комментариев: 0