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Один взрослый погиб и три ребёнка пострадали в страшном ДТП в Татарстане

Отмечается, что детей перевозили в специально оборудованных креслах. После столкновения они оказались заблокированы в салоне автомобиля.

8 августа, 07:58
<p>Фото © <a href="https://www.tatar-inform.ru/news/voditel-pogib-i-troe-detei-postradali-v-lobovom-stolknovenii-dvux-legkovusek-v-rt-5832110" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tatar-inform.ru</a> / Пресс-служба МВД по РТ</p>

Фото © tatar-inform.ru / Пресс-служба МВД по РТ

Страшный случай произошёл в Высокогорском районе Татарстана накануне вечером на трассе Казань – Малмыж. Девушка за рулём Skoda столкнулась с автомобилем ЗАЗ, вылетев на встречную полосу на большой скорости. В результате аварии погиб один человек, пишет информационное агентство "Татар-информ" со ссылкой на МВД по РТ.

Сообщается, что умер водитель автомобиля ЗАЗ, трое детей из этой же машины — четырёх, шести и семи лет — пострадали. Они доставлены в больницу с различными травмами, один ребёнок в тяжёлом состоянии. Отмечается, что несовершеннолетние находились в специальных креслах. По словам очевидцев, после столкновения водитель и пострадавшие оказались заблокированы в салоне автомобиля.

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Старший прокурор Республики Татарстан Руслан Галиев сообщил, что водителя за рулём Skoda спасли вовремя сработавшие подушки безопасности, девушка не пострадала. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось о ДТП в Турции с перевернувшимся автобусом. В результате погибло 14 человек. Местные СМИ также сообщают о 18 пострадавших. Других подробностей случившейся трагедии пока нет, ведётся расследование.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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