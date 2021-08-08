Один взрослый погиб и три ребёнка пострадали в страшном ДТП в Татарстане

Страшный случай произошёл в Высокогорском районе Татарстана накануне вечером на трассе Казань – Малмыж. Девушка за рулём Skoda столкнулась с автомобилем ЗАЗ, вылетев на встречную полосу на большой скорости. В результате аварии погиб один человек, пишет информационное агентство "Татар-информ" со ссылкой на МВД по РТ.

Сообщается, что умер водитель автомобиля ЗАЗ, трое детей из этой же машины — четырёх, шести и семи лет — пострадали. Они доставлены в больницу с различными травмами, один ребёнок в тяжёлом состоянии. Отмечается, что несовершеннолетние находились в специальных креслах. По словам очевидцев, после столкновения водитель и пострадавшие оказались заблокированы в салоне автомобиля.

Старший прокурор Республики Татарстан Руслан Галиев сообщил, что водителя за рулём Skoda спасли вовремя сработавшие подушки безопасности, девушка не пострадала. По факту произошедшего проводится проверка.