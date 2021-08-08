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Россиян не было в автобусе, попавшем в смертельное ДТП на западе Турции

Ранее сообщалось, что в результате аварии в районе города Балыкесир погибло 14 человек, не менее 18 получили ранения.

8 августа, 08:38
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/radyotrafik35/status/1424250341827170304" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Radyotrafik35</a></p>

Фото © Twitter / Radyotrafik35

Граждан России не было в автобусе, который попал в смертельное ДТП на западе Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генконсульство РФ в Стамбуле.

"Согласно информации турецких властей, наших граждан там нет", — сообщил собеседник агентства.

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Ранее сообщалось, что 14 человек погибли в ДТП с перевернувшимся автобусом в провинции Балыкесир на северо-западе Турции, ещё 18 пострадали.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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