Россиян не было в автобусе, попавшем в смертельное ДТП на западе Турции
Ранее сообщалось, что в результате аварии в районе города Балыкесир погибло 14 человек, не менее 18 получили ранения.
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Граждан России не было в автобусе, который попал в смертельное ДТП на западе Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генконсульство РФ в Стамбуле.
"Согласно информации турецких властей, наших граждан там нет", — сообщил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что 14 человек погибли в ДТП с перевернувшимся автобусом в провинции Балыкесир на северо-западе Турции, ещё 18 пострадали.
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