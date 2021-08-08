В России за прошедшие сутки ковид подтвердился у 22 866 человек

В России за прошедшие сутки выявили 22 866 случаев коронавируса, при этом у 8,5% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением CoViD-19.

Наибольшее число случаев зарегистрировали в Москве (+2761), Санкт-Петербурге (+1907), Подмосковье (+1527), Нижегородской (+543) и Свердловской (+514) областях.

При этом полностью победить болезнь за прошедшие сутки удалось 15 669 пациентам, а общее число выздоровевших достигло 5 755 507. За всё время в России выявили 6 447 750 случаев коронавируса, зафиксировали 164 881 летальный исход, причём 787 — за последние 24 часа.