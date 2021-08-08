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В России за прошедшие сутки ковид подтвердился у 22 866 человек

При этом 15 669 пациентов полностью излечились от болезни за последние 24 часа, а общее число выздоровевших достигло 5 755 507.

8 августа, 08:24
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В России за прошедшие сутки выявили 22 866 случаев коронавируса, при этом у 8,5% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением CoViD-19.

Наибольшее число случаев зарегистрировали в Москве (+2761), Санкт-Петербурге (+1907), Подмосковье (+1527), Нижегородской (+543) и Свердловской (+514) областях.

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При этом полностью победить болезнь за прошедшие сутки удалось 15 669 пациентам, а общее число выздоровевших достигло 5 755 507. За всё время в России выявили 6 447 750 случаев коронавируса, зафиксировали 164 881 летальный исход, причём 787 — за последние 24 часа.

Ранее врач предупредил о скрытой угрозе "индийского" штамма коронавируса. Чтобы обезопасить себя от фатальных последствий, медик рекомендует своевременно начать лечение. Если же человек ранее болел ковидом или вакцинировался, то ситуация становится значительно лучше.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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