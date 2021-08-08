В России за прошедшие сутки ковид подтвердился у 22 866 человек
При этом 15 669 пациентов полностью излечились от болезни за последние 24 часа, а общее число выздоровевших достигло 5 755 507.
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В России за прошедшие сутки выявили 22 866 случаев коронавируса, при этом у 8,5% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением CoViD-19.
Наибольшее число случаев зарегистрировали в Москве (+2761), Санкт-Петербурге (+1907), Подмосковье (+1527), Нижегородской (+543) и Свердловской (+514) областях.
При этом полностью победить болезнь за прошедшие сутки удалось 15 669 пациентам, а общее число выздоровевших достигло 5 755 507. За всё время в России выявили 6 447 750 случаев коронавируса, зафиксировали 164 881 летальный исход, причём 787 — за последние 24 часа.
Ранее врач предупредил о скрытой угрозе "индийского" штамма коронавируса. Чтобы обезопасить себя от фатальных последствий, медик рекомендует своевременно начать лечение. Если же человек ранее болел ковидом или вакцинировался, то ситуация становится значительно лучше.
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