Про быстрый секс ходит множество шуток, мемов и баек. И часто он считается не самой будоражащей вещью в жизни женщины и ударом по самолюбию для мужчины. Но шутки шутками, а на самом деле быстрый секс может быть очень крутым и освежить отношения, считают секс-эксперты The Sun. Главное — знать, как к нему подходить и что делать. И вот несколько способов получить от быстрого секса максимальное удовольствие.

Кадр из фильма "50 оттенков серого" © "Кинопоиск"

Секс ранним утром

Хотя некоторые при мысли об утреннем сексе могут брезгливо морщиться, мол, спать хочется, зубы не чищены и так далее — он может быть не только классным, но и полезным. Во-первых, с утра ещё полно сил, а вот то, что они останутся после работы, — не факт. Во-вторых, у мужчин с утра повышен уровень тестостерона, поэтому их страстность достигает пика. Ну и в-третьих, он точно поможет проснуться.

Секс в общественном месте

Конечно, эксперты не призывают заниматься сексом посреди Красной площади, а вот парки, скверы и другие уединённые места вполне подойдут. Особенно быстрый секс будет хорош там, где вас больше никогда не увидят, например, в путешествии. Чувство опасности заставит не только сделать всё по-быстрому, но и придаст остроты ощущениям.

Кадр из фильма "Адреналин" © "Кинопоиск"

Секс в новом месте

Довольно простой совет — променять наконец свой продавленный матрас на что-то другое. Например, снять на часок номер в гостинице, да просто даже перебраться из комнаты на кухню — отличный вариант для новых ощущений в сексе.

Сольная игра

Попробуйте пройти испытание на скорость с использованием игрушек и собственных рук, наблюдая друг за другом. Такой вариант ещё крайне полезен для наблюдения за партнёром. Стоит посмотреть и запомнить, как он/она себя трогает, чтобы потом знать, как действовать при совместных ласках.

Гиф © Giphy

Быстрый доступ

Никакого быстрого секса не получится, если на вас много одежды или она с кучей застёжек и пуговиц. Одно расстройство: пока всё снимешь — уже и перехочется. Поэтому эксперты советуют заранее надеть что-то легко снимающееся или со специальным доступом вроде нижнего белья "с окнами". Сюда же можно отнести совет вообще не раздеваться полностью, а только приспустить или приоткрыть одежду местами. Это должно только усилить ощущения.

Использование игрушек

По данным исследований, мужчине достаточно трёх минут, чтобы достичь оргазма, а вот женщинам нужно около 12. Но каким бы страстным ни был мужчина, он не упакует нужные 12 минут в двухминутный быстрый секс. Поэтому стоит призвать подкрепление в виде различных игрушек и стимуляторов. Игрушки, кстати, есть и для совместного использования.

Кадр из фильма "Евротур" © "Кинопоиск"

Ролевые игры