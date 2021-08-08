Быстро — не значит плохо: 7 советов, как устроить лучший секс в своей жизни, потратив на него всего 5 минут
Иногда скорость — это решающее значение.
Про быстрый секс ходит множество шуток, мемов и баек. И часто он считается не самой будоражащей вещью в жизни женщины и ударом по самолюбию для мужчины. Но шутки шутками, а на самом деле быстрый секс может быть очень крутым и освежить отношения, считают секс-эксперты The Sun. Главное — знать, как к нему подходить и что делать. И вот несколько способов получить от быстрого секса максимальное удовольствие.
Секс ранним утром
Хотя некоторые при мысли об утреннем сексе могут брезгливо морщиться, мол, спать хочется, зубы не чищены и так далее — он может быть не только классным, но и полезным. Во-первых, с утра ещё полно сил, а вот то, что они останутся после работы, — не факт. Во-вторых, у мужчин с утра повышен уровень тестостерона, поэтому их страстность достигает пика. Ну и в-третьих, он точно поможет проснуться.
Секс в общественном месте
Конечно, эксперты не призывают заниматься сексом посреди Красной площади, а вот парки, скверы и другие уединённые места вполне подойдут. Особенно быстрый секс будет хорош там, где вас больше никогда не увидят, например, в путешествии. Чувство опасности заставит не только сделать всё по-быстрому, но и придаст остроты ощущениям.
Кадр из фильма "Адреналин" © "Кинопоиск"
Секс в новом месте
Довольно простой совет — променять наконец свой продавленный матрас на что-то другое. Например, снять на часок номер в гостинице, да просто даже перебраться из комнаты на кухню — отличный вариант для новых ощущений в сексе.
Сольная игра
Попробуйте пройти испытание на скорость с использованием игрушек и собственных рук, наблюдая друг за другом. Такой вариант ещё крайне полезен для наблюдения за партнёром. Стоит посмотреть и запомнить, как он/она себя трогает, чтобы потом знать, как действовать при совместных ласках.
Гиф © Giphy
Быстрый доступ
Никакого быстрого секса не получится, если на вас много одежды или она с кучей застёжек и пуговиц. Одно расстройство: пока всё снимешь — уже и перехочется. Поэтому эксперты советуют заранее надеть что-то легко снимающееся или со специальным доступом вроде нижнего белья "с окнами". Сюда же можно отнести совет вообще не раздеваться полностью, а только приспустить или приоткрыть одежду местами. Это должно только усилить ощущения.
Использование игрушек
По данным исследований, мужчине достаточно трёх минут, чтобы достичь оргазма, а вот женщинам нужно около 12. Но каким бы страстным ни был мужчина, он не упакует нужные 12 минут в двухминутный быстрый секс. Поэтому стоит призвать подкрепление в виде различных игрушек и стимуляторов. Игрушки, кстати, есть и для совместного использования.
Кадр из фильма "Евротур" © "Кинопоиск"
Ролевые игры
Если не подошёл ни один из приведённых способов — можно использовать лайфхак и подсмотреть идею для быстрого секса в кино. А потом повторить сцену, когда появится немного времени. Также можно узнать друг у друга любимый эротический момент из кино и воспроизвести его. Как пример — сцена с использованием стремянки из сериала "Бриджертоны". Стремянка — вообще крайне полезный для секса инструмент.
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