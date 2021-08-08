Оперная певица Мария Максакова заявила, что истинной причиной увольнения Анастасии Волочковой из Большого театра стал отказ примы одному очень влиятельному мужчине. По её словам, обиженный олигарх приложил все усилия, чтоб балерину затравили и стёрли в порошок.

"Начался унизительный, постыдный процесс её увольнения из Большого театра. Они купили какие-то электронные весы, и выяснилось, что она не соответствовала какому-то стандарту, хотя на тот момент она абсолютно всему соответствовала. Устроили публичную порку, хорошо оплаченную этим обиженным дяденькой", — приводит сайт kp.ru слова оперной певицы из прямого эфира на её странице в "Инстаграме".

Максакова рассказала, что в то время балерина была настоящим секс-символом, все мужчины смотрели только на неё. Отвергнутый поклонник якобы настолько возжелал получить её расположение, что не смог смириться с отказом. Для её уничтожения ему хватило и денег, и связей. Он решил ударить звезду сцены по самому больному — по карьере. И руководство театра согласилось.

"Отвратительная месть, — говорит Мария. — А то все остальные, можно подумать, были в идеальной форме".