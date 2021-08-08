На Украине истребитель перехватил кукурузник с контрабандой

Истребитель МиГ-29 ВВС Украины перехватил у границы над Карпатами самолёт Ан-2, который незаконно совершал перелёт в Румынию. Инцидент произошёл над Косовом (Ивано-Франковская область). Перехваченный самолёт был вынужден совершить посадку в городе Коломыя.

На борту самолёта Ан-2 находились контрабандисты, которые пытались переправить контрафактные сигареты, сообщает пресс-служба командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины. Правонарушители попытались скрыться на автомобиле, но были задержаны.