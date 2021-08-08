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На Украине истребитель перехватил кукурузник с контрабандой

На борту воздушного судна оказались сигареты, предназначенные для незаконного вывоза в Румынию.

8 августа, 02:53
<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/kpszsu/photos/a.1813081068969965/3119744714970254/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ВВС Украины</a></p>

Фото © ВВС Украины

Истребитель МиГ-29 ВВС Украины перехватил у границы над Карпатами самолёт Ан-2, который незаконно совершал перелёт в Румынию. Инцидент произошёл над Косовом (Ивано-Франковская область). Перехваченный самолёт был вынужден совершить посадку в городе Коломыя.

На борту самолёта Ан-2 находились контрабандисты, которые пытались переправить контрафактные сигареты, сообщает пресс-служба командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины. Правонарушители попытались скрыться на автомобиле, но были задержаны.

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Ранее Лайф писал, что контрабанда сигарет там идёт ещё и подводным путём. Так, украинские пограничники поймали водолазов-контрабандистов и посадили их в вольер.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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