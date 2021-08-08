В США поезд сбил двух человек, оплакивающих там же погибшего брата

Двое мужчин в Северной Каролине (США) погибли под колёсами поезда. Инцидент случился в то время, когда они оплакивали своего брата, который неделю назад погиб на том же месте. Как сообщает портал NTD, им было 20 и 29 лет.

"К сожалению, два брата также были сбиты поездом, когда они шли пешком, и они оба довольно быстро скончались от полученных травм", — заявил сержант Адам Джонс.

Кадры с камеры наблюдения подтвердили, что два брата в момент гибели находились на путях. Все средства предупреждения они проигнорировали. Полиция считает, что мужчины были пьяны.