В США поезд сбил двух человек, оплакивающих там же погибшего брата
Они зажигали свечи. Все средства безопасности, включая поперечные рычаги, фонари и звуковые сигналы, работали правильно.
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Двое мужчин в Северной Каролине (США) погибли под колёсами поезда. Инцидент случился в то время, когда они оплакивали своего брата, который неделю назад погиб на том же месте. Как сообщает портал NTD, им было 20 и 29 лет.
"К сожалению, два брата также были сбиты поездом, когда они шли пешком, и они оба довольно быстро скончались от полученных травм", — заявил сержант Адам Джонс.
Кадры с камеры наблюдения подтвердили, что два брата в момент гибели находились на путях. Все средства предупреждения они проигнорировали. Полиция считает, что мужчины были пьяны.
А в Барнауле ранее девушка пыталась остановить драку и задавила на авто сожителя. Всё произошло после того, как у пары завязался конфликт с тремя мужчинами в одном из заведений города.
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