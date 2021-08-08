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В США самолёт рухнул на частный дом

Место ЧП оцеплено. Пока не ясно, сколько человек погибло, был ли кто-то в роковой момент в доме.

8 августа, 02:01
<p>Фото © <a href="https://www.fox9.com/news/hwy-5-closed-in-victoria-after-plane-crash" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fox9.com</a></p>

Фото © fox9.com

В американском городе Виктория (штат Миннесота) небольшой одномоторный самолёт упал на частный дом. По предварительным данным, погибло несколько человек.

Как сообщает CBS, крушение произошло в 17:40 по местному времени (1:40 мск). Упал самолёт Mooney M20. Пока не ясно, был ли кто-либо в здании. На месте аварии находятся экстренные службы и представители правоохранительных органов. Они выясняют все детали.

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А в Калифорнии ранее бизнес-джет рухнул и вспыхнул рядом с полем для гольфа. На земле никто не пострадал по счастливой случайности.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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