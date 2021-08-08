В США самолёт рухнул на частный дом

В американском городе Виктория (штат Миннесота) небольшой одномоторный самолёт упал на частный дом. По предварительным данным, погибло несколько человек.

Как сообщает CBS, крушение произошло в 17:40 по местному времени (1:40 мск). Упал самолёт Mooney M20. Пока не ясно, был ли кто-либо в здании. На месте аварии находятся экстренные службы и представители правоохранительных органов. Они выясняют все детали.