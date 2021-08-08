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Известный американский комик Тревор Мур умер в 41 год

Причины случившегося не раскрываются. Супруга актёра сообщила, что семья находится в опустошении.

8 августа, 01:19
<p>Фото © Wikipedia / <a href="https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Lindsey8417&action=edit&redlink=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Lindsey8417</a></p>

Фото © Wikipedia / Lindsey8417

Автор диснеевского комедийного сериала "Прогулка с розыгрышами" (Walk the Prank) комик, актёр и продюсер Тревор Мур скончался в результате несчастного случая. Ему был всего 41 год.

"Мы опустошены потерей моего мужа, лучшего друга и отца нашего сына. Он был известен миллионам как писатель и комик, и всё же для нас он был просто центром всего нашего мира", — приводит The Hollywood Reporter слова его жены Айми Карлсон.

Смерть актёра наступила 6 августа, подробности несчастного случая, который стал причиной, не приводятся. Мур был продюсером и ведущим "Шоу Тревора Мура" на канале Comedy Central. Зритель может вспомнить его, посмотрев вновь комедии "Городские приматы" (The Whitest Kids U'Know), "Лучшая охрана" (Breaking in), а также фильм "Мисс Март" (Miss March).

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Ранее Лайф сообщал, что во время съёмок умер актёр из "Менталиста" и "Декстера". Причина смерти артиста также не раскрывалась.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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