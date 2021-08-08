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МВД решило внести коррективы в экзамен на водительские права

При этом в ведомстве подчеркнули, что изменения не будут концептуальными, это скорее уточнения.

8 августа, 01:09
<p>Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов</p>

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Министерство внутренних дел намерено пересмотреть требования к действиям экзаменатора и испытуемого во время практического экзамена на вождение. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Уточнение решили внести в новый административный регламент МВД, который вступил в силу 1 апреля. Он отменил необходимость сдачи экзамена на "площадке". Инспекторы стали оценивать будущих водителей только в условиях реального дорожного движения.

"В настоящее время отмечены вопросы, требующие уточнений в части действий экзаменатора и кандидата в водители при проверке отдельных манёвров и действий", — сообщили ТАСС в министерстве.

В ГАИ пообещали послабления на экзаменах для успевших сдать "площадку"

В ГАИ пообещали послабления на экзаменах для успевших сдать "площадку"

Там подчеркнули, что необходимости вносить концептуальные изменения в регламент пока не видят.

Ранее в ГИБДД рассказали о самых частых ошибках при сдаче на водительские права. В их числе создание помех автомобилям и пешеходам, нарушение требований разметки и не вовремя включённые сигналы поворота.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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