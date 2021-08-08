МВД решило внести коррективы в экзамен на водительские права

Министерство внутренних дел намерено пересмотреть требования к действиям экзаменатора и испытуемого во время практического экзамена на вождение. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Уточнение решили внести в новый административный регламент МВД, который вступил в силу 1 апреля. Он отменил необходимость сдачи экзамена на "площадке". Инспекторы стали оценивать будущих водителей только в условиях реального дорожного движения.

"В настоящее время отмечены вопросы, требующие уточнений в части действий экзаменатора и кандидата в водители при проверке отдельных манёвров и действий", — сообщили ТАСС в министерстве.

Там подчеркнули, что необходимости вносить концептуальные изменения в регламент пока не видят.