МВД решило внести коррективы в экзамен на водительские права
При этом в ведомстве подчеркнули, что изменения не будут концептуальными, это скорее уточнения.
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Министерство внутренних дел намерено пересмотреть требования к действиям экзаменатора и испытуемого во время практического экзамена на вождение. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.
Уточнение решили внести в новый административный регламент МВД, который вступил в силу 1 апреля. Он отменил необходимость сдачи экзамена на "площадке". Инспекторы стали оценивать будущих водителей только в условиях реального дорожного движения.
"В настоящее время отмечены вопросы, требующие уточнений в части действий экзаменатора и кандидата в водители при проверке отдельных манёвров и действий", — сообщили ТАСС в министерстве.
Там подчеркнули, что необходимости вносить концептуальные изменения в регламент пока не видят.
Ранее в ГИБДД рассказали о самых частых ошибках при сдаче на водительские права. В их числе создание помех автомобилям и пешеходам, нарушение требований разметки и не вовремя включённые сигналы поворота.
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