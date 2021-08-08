





В Екатеринбурге сиделку обвинили в жестоком избиении 95-летней пенсионерки, ветерана труда, перенёсшей инфаркт. По предварительным данным, Ольга Андреевна попросила новую няню измерить ей давление, та, со слов пострадавшей, сказала, что за это им не платят, и повалила со стула на пол пожилую женщину, стала таскать за волосы и пинать ногами. Полиция начала проверку по инциденту.

"Пожилой женщине рекомендовано пройти судебно-медицинскую экспертизу с целью установления степени тяжести имеющихся у неё травм, от которых, собственно, и будет зависеть процессуальное решение", — рассказали полицейские порталу E1.ru.

Однако всё осложняется тем, что везти бабушку на судмедэкспертизу не представляется возможным. По словам внучки пострадавшей, женщина нетранспортабельна. "Стонет. Всё больше, у неё болит всё", — говорит родственница. В сервисной службе, где работала сиделка, изданию ответили, что сотрудницу уволили, а деньги, которые должны были ей выплатить, направили клиентке на лечение. Семья, по словам агентства, продолжает с ними сотрудничать, потому что до этого никогда не было нареканий. Волосы жертве побоев пришлось отрезать — на голове был сплошной комок.

У Ольги Андреевны множество гематом: на ногах, руках, плече, голове, шее и ушах. Лечение осложняется возрастом. Например, ей не могут сделать дренаж — пожилая женщина просто не перенесёт наркоза.