Мошенники стали обманывать россиян через "одобренные кредиты"

В России получила распространение мошенническая уловка, связанная с кредитами. Об этом рассказал специалист по информационной безопасности Григорий Пащенко. Потенциальным жертвам преступников поступают сообщения о предварительно одобренных или уже выданных кредитах.

"Сначала вам на телефон может поступить сообщение, что вам одобрен кредит. Или "Вам одобрен кредит, спасибо, что вы уже обналичили из него 20%", например. После этого будет звонок якобы от сотрудника банка, и вам сообщат, что на ваше имя был взят кредит, операция показалась банку подозрительной, но некая сумма была уже обналичена. Вам предложат провести отмену кредита, используя ваши персональные данные", — сказал Григорий Пащенко в беседе с радио Sputnik.

Также мошенники могут представиться и сотрудниками правоохранительных органов, расскажут о том, что взятый на вас кредит теперь является вещественным доказательством, а потом попросят перевести деньги на специальный счёт.

"Если вам поступил звонок якобы от службы безопасности какого-либо банка, уточните, какой это банк, положите трубку и сами перезвоните. Самый лучший вариант — вообще не отвечать на звонки с номеров, которые вам неизвестны. Так вы оградите себя от лишних неприятностей", — заключил Пащенко.