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Регион
Опубликовано 8 августа 2021, 00:59

В российском городе собралась огромная очередь за школьной формой

Фото © NGS.RU

Фото © NGS.RU

Родителям учеников пришлось стоять в ней несколько часов, при этом не соблюдались ковидные ограничения.

В Новосибирске выстроилась огромная очередь за школьной формой. Как говорят местные жители, это случилось в день открытия ярмарки, которую многие ждали. По словам родителей, проблема в том, что в школах просят покупать костюмы определённого производителя. Из-за этого появился ажиотажный спрос на его продукцию.

"Два часа уходит на то, чтобы зайти в магазин. Потом ещё час до кассы. О дистанции никто не слышал", — приводит слова читательницы NGS.ru.

Психолог дала советы, что нужно учесть при подготовке первоклассника к школе
Психолог дала советы, что нужно учесть при подготовке первоклассника к школе

Ранее была названа стоимость школьного набора для первоклассников. Большую часть денег родители тратят на форму, при этом для девочек она обходится немного дороже.

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Артем Порвин
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