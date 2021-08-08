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В российском городе собралась огромная очередь за школьной формой

Родителям учеников пришлось стоять в ней несколько часов, при этом не соблюдались ковидные ограничения.

8 августа, 00:59
<p>Фото © <a href="https://ngs.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NGS.RU</a></p>

Фото © NGS.RU

В Новосибирске выстроилась огромная очередь за школьной формой. Как говорят местные жители, это случилось в день открытия ярмарки, которую многие ждали. По словам родителей, проблема в том, что в школах просят покупать костюмы определённого производителя. Из-за этого появился ажиотажный спрос на его продукцию.

"Два часа уходит на то, чтобы зайти в магазин. Потом ещё час до кассы. О дистанции никто не слышал", — приводит слова читательницы NGS.ru.

Психолог дала советы, что нужно учесть при подготовке первоклассника к школе

Психолог дала советы, что нужно учесть при подготовке первоклассника к школе

Ранее была названа стоимость школьного набора для первоклассников. Большую часть денег родители тратят на школьную форму, при этом для девочек она обходится немного дороже.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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