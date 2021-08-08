В российском городе собралась огромная очередь за школьной формой

Родителям учеников пришлось стоять в ней несколько часов, при этом не соблюдались ковидные ограничения.

В Новосибирске выстроилась огромная очередь за школьной формой. Как говорят местные жители, это случилось в день открытия ярмарки, которую многие ждали. По словам родителей, проблема в том, что в школах просят покупать костюмы определённого производителя. Из-за этого появился ажиотажный спрос на его продукцию.

"Два часа уходит на то, чтобы зайти в магазин. Потом ещё час до кассы. О дистанции никто не слышал", — приводит слова читательницы NGS.ru.