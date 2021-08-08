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Доисторические котята: В Якутии нашли уникальные мумии двух пещерных львят

Животные были ещё совсем маленькими, размером с домашнюю кошку. Они погибли в одном месте, но с разницей в тысячи лет.

8 августа, 01:43
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/CpgSthlm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Centre for Palaeogenetics</a></p>

Фото © Twitter / Centre for Palaeogenetics

Учёные обнаружили мумии двух вымерших львят, которые жили в ледниковый период. Их нашли в вечной мерзлоте в Якутии. Исследователи полагают, что детёныши пещерного льва, которых назвали Борисом и Спартой, несколько тысяч лет назад бродили по степи на территории нынешней Восточной России.

Фото © mdpi.com

Фото © mdpi.com

Львятам было около месяца или двух, когда они умерли. Останки можно соотнести по размерам со взрослой домашней кошкой. Углеродный анализ показал, что Борис и Спарта мумифицировались примерно в одном и том же месте за тысячи лет друг от друга. Согласно статье, опубликованной в журнале Quatenary, Борису около 43 448 лет, а Спарте 27 962 года.

В Центре палеогенетики Стокгольмского университета отмечают, что мумия Спарты, возможно, является самой хорошо сохранившейся мумией животного ледникового периода, которая была обнаружена.

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А под Воронежем ранее нашли вмёрзшую в лёд лисицу. В местном заповеднике предположили, что животное само оказалось в смертельной ловушке.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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