Учёные обнаружили мумии двух вымерших львят, которые жили в ледниковый период. Их нашли в вечной мерзлоте в Якутии. Исследователи полагают, что детёныши пещерного льва, которых назвали Борисом и Спартой, несколько тысяч лет назад бродили по степи на территории нынешней Восточной России.

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Львятам было около месяца или двух, когда они умерли. Останки можно соотнести по размерам со взрослой домашней кошкой. Углеродный анализ показал, что Борис и Спарта мумифицировались примерно в одном и том же месте за тысячи лет друг от друга. Согласно статье, опубликованной в журнале Quatenary, Борису около 43 448 лет, а Спарте 27 962 года.

В Центре палеогенетики Стокгольмского университета отмечают, что мумия Спарты, возможно, является самой хорошо сохранившейся мумией животного ледникового периода, которая была обнаружена.