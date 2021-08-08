Доисторические котята: В Якутии нашли уникальные мумии двух пещерных львят
Животные были ещё совсем маленькими, размером с домашнюю кошку. Они погибли в одном месте, но с разницей в тысячи лет.
Фото © Twitter / Centre for Palaeogenetics
Учёные обнаружили мумии двух вымерших львят, которые жили в ледниковый период. Их нашли в вечной мерзлоте в Якутии. Исследователи полагают, что детёныши пещерного льва, которых назвали Борисом и Спартой, несколько тысяч лет назад бродили по степи на территории нынешней Восточной России.
Фото © mdpi.com
Львятам было около месяца или двух, когда они умерли. Останки можно соотнести по размерам со взрослой домашней кошкой. Углеродный анализ показал, что Борис и Спарта мумифицировались примерно в одном и том же месте за тысячи лет друг от друга. Согласно статье, опубликованной в журнале Quatenary, Борису около 43 448 лет, а Спарте 27 962 года.
В Центре палеогенетики Стокгольмского университета отмечают, что мумия Спарты, возможно, является самой хорошо сохранившейся мумией животного ледникового периода, которая была обнаружена.
А под Воронежем ранее нашли вмёрзшую в лёд лисицу. В местном заповеднике предположили, что животное само оказалось в смертельной ловушке.
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