Звезду "Отряда самоубийц" обвинили в изнасиловании
С таким заявлением выступила шведско-ямайская модель.
Фото © Instagram / joelkinnaman
Актёра Юэля Киннамана, известного по роли в фильме "Отряд самоубийц", обвинили в изнасиловании. Сам он вину отрицает и настаивает, что связь была по обоюдному согласию.
Как пишет NBC News, Киннаман уже даже добился в отношении "вымогательницы" судебного запрета. Шведско-ямайской модели Гарбриэлле Магнуссон предписано воздерживаться от совершения в отношении актера определённых действий.
Актёр настаивает, что в 2018 году состоял с Магнуссон в "коротких романтических отношениях", после чего модель настойчиво пыталась выйти с ним на связь и стала прибегать к угрозам. Она якобы говорила, что опубликует сфабрикованное видео, требовала помочь ей построить карьеру в Голливуде и попасть в "Википедию".
При этом сама модель заверяет в обратном. Мол, актёр дважды изнасиловал её и доказательств обратного у него, кроме слов, нет.
Отмечается, что срок действия запретительного приказа против Магнуссон истекает 30 августа, когда модель и актёр явятся на слушания в Верховный суд Лос-Анджелеса.
А в России женщина обвинила полицейского в изнасиловании во время "профилактической беседы". Девушка считает, что правоохранителя разобраться с ней попросила подруга, с которой у неё произошла ссора.
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