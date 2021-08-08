Звезду "Отряда самоубийц" обвинили в изнасиловании

Актёра Юэля Киннамана, известного по роли в фильме "Отряд самоубийц", обвинили в изнасиловании. Сам он вину отрицает и настаивает, что связь была по обоюдному согласию.

Как пишет NBC News, Киннаман уже даже добился в отношении "вымогательницы" судебного запрета. Шведско-ямайской модели Гарбриэлле Магнуссон предписано воздерживаться от совершения в отношении актера определённых действий.

Актёр настаивает, что в 2018 году состоял с Магнуссон в "коротких романтических отношениях", после чего модель настойчиво пыталась выйти с ним на связь и стала прибегать к угрозам. Она якобы говорила, что опубликует сфабрикованное видео, требовала помочь ей построить карьеру в Голливуде и попасть в "Википедию".

При этом сама модель заверяет в обратном. Мол, актёр дважды изнасиловал её и доказательств обратного у него, кроме слов, нет.

Отмечается, что срок действия запретительного приказа против Магнуссон истекает 30 августа, когда модель и актёр явятся на слушания в Верховный суд Лос-Анджелеса.