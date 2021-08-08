Bloomberg: Эпоха дешёвого газа закончилась

Тарифы на газ в Европе достигли на текущей неделе рекордных значений, а поставки сжиженного топлива в Азию близки к рекордным для этого времени года. СМИ связывают это с тем, что спрос резко превысил предложение.

Как пишет Bloomberg, цены на природный газ в Европе выросли более чем на 1000% с рекордно низкого уровня в мае 2020 года. При этом в Азии ценник подскочил вшестеро. Цены поднялись и в США, где сланцевая революция значительно увеличила производство топлива.

Агентство уточняет, что на рост цен повлияла пандемия и ряд других временных факторов: перебои с поставками, восстановление мировой экономики и затишье в запуске новых заводов по экспорту СПГ. Рост цен на природный газ означает, что подорожает электроснабжение промышленности. Это, в свою очередь, поколеблет всю мировую экономику и разожжёт страх инфляции. Для потребителей же это повлечёт рост ежемесячных платежей за электроэнергию и газ.