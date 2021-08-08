НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Bloomberg: Эпоха дешёвого газа закончилась

Агентство отмечает, что спрос превышает предложение и нужно готовиться к последующему росту цен.

8 августа, 03:01
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Тарифы на газ в Европе достигли на текущей неделе рекордных значений, а поставки сжиженного топлива в Азию близки к рекордным для этого времени года. СМИ связывают это с тем, что спрос резко превысил предложение.

Как пишет Bloomberg, цены на природный газ в Европе выросли более чем на 1000% с рекордно низкого уровня в мае 2020 года. При этом в Азии ценник подскочил вшестеро. Цены поднялись и в США, где сланцевая революция значительно увеличила производство топлива.

Агентство уточняет, что на рост цен повлияла пандемия и ряд других временных факторов: перебои с поставками, восстановление мировой экономики и затишье в запуске новых заводов по экспорту СПГ. Рост цен на природный газ означает, что подорожает электроснабжение промышленности. Это, в свою очередь, поколеблет всю мировую экономику и разожжёт страх инфляции. Для потребителей же это повлечёт рост ежемесячных платежей за электроэнергию и газ.

Цены на газ в Европе обновили рекорд

Цены на газ в Европе обновили рекорд

Ранее сообщалось, что сжиженный газ подорожал на бирже на фоне аварии на заводе "Газпрома". Котировки и без того росли с начала 2021 года.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Бывший премьер-министр Украины назвал "мегааферой" цены на газ в стране

2 февраля, 02:34

Разрушенная стена и выбитые стёкла: В многоэтажке в Новом Уренгое прогремел взрыв

вчера в 10:50

Мошенники стали обманывать россиян через "одобренные кредиты"

сегодня в 00:36

Серебро сборной по художественной гимнастике стало 70-й медалью РФ на Олимпиаде

сегодня в 03:55

"Мы вас очень сильно любим!": Российские гимнастки Аверины поблагодарили россиян за поддержку на Олимпиаде

сегодня в 03:54

Новости партнеров

Layer 1