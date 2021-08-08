10 женских секретов, о которых мужчины узнают, только когда начинают с ними жить

Как девушки используют бритвы, куда исчезает туалетная бумага, для чего им нужны мини-подушки и почему они всё время мёрзнут — этими вопросами задаётся любой мужчина, который съезжается с партнёршей.