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10 женских секретов, о которых мужчины узнают, только когда начинают с ними жить

Как девушки используют бритвы, куда исчезает туалетная бумага, для чего им нужны мини-подушки и почему они всё время мёрзнут — этими вопросами задаётся любой мужчина, который съезжается с партнёршей.

8 августа, 06:00

Фото © Unsplash / kmvrlv

Тему поднял пользователь портала Reddit, который попросил привести примеры, когда женские привычки оказывались для мужчин сюрпризом после того, как они начинали жить вместе. BuzzFeed выбрал самые интересные ответы, и вот как они выглядят.

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Как они используют бритву

"Женщины бреют свои гениталии! Когда я впервые увидел, как это делает моя девушка, я даже испугался. Как будто мне известен альтернативный способ..."

I_dont_bone_goats / Фото © PxHere

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Куда исчезает туалетная бумага

"Девушки тратят много туалетной бумаги. Очень много!"

nunesgss / Фото © Unsplash / rasenkantenstein

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Для чего им мини-подушки

"Ох уж эти декоративные подушки! Вы тщательно выбираете их в магазине только для того, чтобы они всю оставшуюся жизнь путались у вас под ногами. Плюс ко всему их нужно периодически чистить"

Renaissance_Slacker / Фото © Piqsels

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Что не так с температурой

"Женщинам всегда холодно. Всегда! Я буду потеть в шортах и футболке, а в то же самое время моя ненаглядная будет кутаться в одеяло"

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Откуда берутся все эти волосы

"Женщины явно обладают магической способностью к регенерации шевелюры. В противном случае моя девушка уже должна была облысеть, судя по количеству волос, разбросанных по всей квартире"

_Ardhan_ / Фото © Unsplash / karljkhedin

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Почему в ванной нет места на полках

"Все доступные полки в ванной комнате заняли "нишевые" (то есть неоправданно дорогие) средства по уходу за волосами и кожей"

aether_tech / Фото © Unsplash / charissek

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Как часто прочищать слив

"За все десять лет, что я жил один, мне ни разу не пришлось воспользоваться средством для очистки канализации. Она просто никогда не забивалась моими короткими волосами. А теперь я вынужден делать это раз в четыре месяца, чтобы приём душа не превращался в купание в озере"

ioncloud9 / Фото © Unsplash / kmvrlv

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Что случилось с одеждой

"Когда я только съехался с девушкой, она часто ругала меня за то, что я храню "грязную" одежду вместе с чистой. При этом я был абсолютно уверен, что смогу надеть эту рубашку ещё как минимум пару раз"

UnspoiledWalnut / Фото © Unsplash / josh_herrington

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Как быть с грязной посудой

"Я понятия не имел, что всё это время неправильно загружаю посудомоечную машину..."

MakeTVGreatAgain / Фото © Wikimedia Commons / GeeJo

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Самый страшный секрет

"Я и подумать не мог, что девушки выдёргивают волосы из своих сосков. Это просто шок!"

Drinkpimp1969 / Фото © Unsplash / struvictoryart

Молодожёны провели медовый месяц в "столице нудизма", но помимо удовольствий нашли там кое-что ещё

Молодожёны провели медовый месяц в "столице нудизма", но помимо удовольствий нашли там кое-что ещё

Авторы
Семен Хафизов
Семен Хафизов

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