10 женских секретов, о которых мужчины узнают, только когда начинают с ними жить
Как девушки используют бритвы, куда исчезает туалетная бумага, для чего им нужны мини-подушки и почему они всё время мёрзнут — этими вопросами задаётся любой мужчина, который съезжается с партнёршей.
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Тему поднял пользователь портала Reddit, который попросил привести примеры, когда женские привычки оказывались для мужчин сюрпризом после того, как они начинали жить вместе. BuzzFeed выбрал самые интересные ответы, и вот как они выглядят.
Как они используют бритву
"Женщины бреют свои гениталии! Когда я впервые увидел, как это делает моя девушка, я даже испугался. Как будто мне известен альтернативный способ..."
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Куда исчезает туалетная бумага
"Девушки тратят много туалетной бумаги. Очень много!"
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Для чего им мини-подушки
"Ох уж эти декоративные подушки! Вы тщательно выбираете их в магазине только для того, чтобы они всю оставшуюся жизнь путались у вас под ногами. Плюс ко всему их нужно периодически чистить"
Renaissance_Slacker / Фото © Piqsels
Что не так с температурой
"Женщинам всегда холодно. Всегда! Я буду потеть в шортах и футболке, а в то же самое время моя ненаглядная будет кутаться в одеяло"
Откуда берутся все эти волосы
"Женщины явно обладают магической способностью к регенерации шевелюры. В противном случае моя девушка уже должна была облысеть, судя по количеству волос, разбросанных по всей квартире"
_Ardhan_ / Фото © Unsplash / karljkhedin
Почему в ванной нет места на полках
"Все доступные полки в ванной комнате заняли "нишевые" (то есть неоправданно дорогие) средства по уходу за волосами и кожей"
aether_tech / Фото © Unsplash / charissek
Как часто прочищать слив
"За все десять лет, что я жил один, мне ни разу не пришлось воспользоваться средством для очистки канализации. Она просто никогда не забивалась моими короткими волосами. А теперь я вынужден делать это раз в четыре месяца, чтобы приём душа не превращался в купание в озере"
Что случилось с одеждой
"Когда я только съехался с девушкой, она часто ругала меня за то, что я храню "грязную" одежду вместе с чистой. При этом я был абсолютно уверен, что смогу надеть эту рубашку ещё как минимум пару раз"
UnspoiledWalnut / Фото © Unsplash / josh_herrington
Как быть с грязной посудой
"Я понятия не имел, что всё это время неправильно загружаю посудомоечную машину..."
MakeTVGreatAgain / Фото © Wikimedia Commons / GeeJo
Самый страшный секрет
"Я и подумать не мог, что девушки выдёргивают волосы из своих сосков. Это просто шок!"
Drinkpimp1969 / Фото © Unsplash / struvictoryart
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