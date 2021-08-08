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5 трагических историй гениальных детей родом из СССР

Оглавление
Путь на Сириус
Проект родителей
Искушённая
Трагический пророк
Глубина 33 метра

У способностей, которым можно позавидовать, есть и другая сторона, за которую порой приходится платить слишком высокую цену.

Опубликовано 7 августа 2021, 21:40
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Коллаж © LIFE. Фото © Алексей Султанов. Кадр из видео © Youtube/Канал Елены Погребижской, Youtube/Илья Овчаренко

Коллаж © LIFE. Фото © Алексей Султанов. Кадр из видео © Youtube/Канал Елены Погребижской, Youtube/Илья Овчаренко

В Москве на факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова поступает девятилетняя девочка по имени Алиса Теплякова. Её уже прозвали вундеркиндом, но отец Алисы считает, что всё дело просто в "хорошей памяти" и "исключительном подходе к образованию". Родители избегают клише "гениальный ребенок", и их можно понять: чаще всего так называемые вундеркинды сталкиваются с серьёзными психологическими трудностями, которые не дают им стать успешными и счастливыми. Мы вспомнили советских детей, чьи интеллектуальные сверхспособности не уберегли их от трагедии в жизни.

Путь на Сириус

Саша Путря прожила всего 11 лет, но оставила после себя более двух тысяч рисунков, многие из которых сегодня считаются гениальными. А первой её работой было изображение Александра Пушкина в образе сверчка — юной художнице очень понравилась история о том, что в лицее сверстники поэта дали ему именно такое прозвище. Её отец — профессиональный художник — считал, что такой технике невозможно научить. В пять лет Саша была уже признанным гением. Её работы выставлялись в разных музеях мира и до сих пор являются объектом охоты коллекционеров. Последняя её работа называется "Сириус" — в честь звезды, на которую она собиралась улететь, когда вырастет. Она обвела руку папы и наложила свою. Саша умерла от рака крови, который диагностировали, когда ей было всего пять.

Фото © Культурология

Фото © Культурология

Проект родителей

Ирина Полякова известна как девочка, которая окончила школу в 13 лет. Она не считает себя гением, но признаёт, что у неё особенная память, повышенная внимательность и многозадачность. В 90-е годы о ней писали журналы и газеты, снимали репортажи для ТВ, но никто не знал, что на самом деле этот ребёнок глубоко несчастен. Сейчас, когда у неё самой ребёнок-подросток, она понимает, что причиной её тяжёлого детства было "нарциссическое расширение родителей". Это когда родители превращают ребёнка в объект своих амбиций и отказывают ему в свободе выбора. В итоге у Иры Поляковой не было друзей, не было права на ошибку, не было социализации, не было нормальной жизни. Была лишь учёба, учёба и ещё раз учёба. Она пережила клиническую депрессию, пыталась покончить с собой и вынуждена всё время общаться с психологами. Зато карьера удалась. Она сумела применить свои навыки в бизнесе и возглавляла советы директоров крупных европейских компаний.

Коллаж © LIFE. Кадр из видео © Youtube/Канал Елены Погребижской

Коллаж © LIFE. Кадр из видео © Youtube/Канал Елены Погребижской

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Искушённая

Если Полякову во всём сдерживали, то Нике Турбиной, наоборот, позволяли делать всё. Эта красивая брюнетка с мушкой над верхней губой когда-то покорила Евгения Евтушенко, который предрёк девочке великое поэтическое будущее. Ника писала стихи. Всегда. Будто родилась с ними в голове. Родители не понимали, откуда она знает все эти взрослые слова, а дочка и сама не могла объяснить. "Бог надиктовал", — делали вывод окружающие. Её первый сборник перевели на 12 языков, на Венецианской биеннале она получила "Золотого льва", которого ранее получала только Анна Ахматова. Но у богемной жизни была и тёмная сторона — алкоголь. Она периодически уходила в отрыв, затем погружалась в напряжённую работу — и в итоге у неё развилось психическое расстройство. Бесы — в крайностях, и Нику бросало из огня да в полымя. Она успела выйти замуж за итальянского психолога, который был старше её на 60 лет, пыталась взяться за ум, но искушения её победили. Во время очередной вечеринки она упала с балкона пятого этажа. Ей было 27 лет.

Коллаж © LIFE. Фото © Этажи

Коллаж © LIFE. Фото © Этажи

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Трагический пророк

Алексей Султанов предсказал свою смерть от инсульта, но ему не верили, считая эти прогнозы бредом сумасшедшего гения. Он действительно вёл себя экстравагантно, близким с вундеркиндом было очень тяжело. Играть на пианино он научился в два года, а в восемь исполнял произведения Баха. "Новый Моцарт", — писали газеты. "Сумасшедший", — говорили те, кто знал его близко. Перепады настроения говорили о психическом расстройстве, но лечить его почему-то не пытались. Вся его жизнь была одним сплошным надрывом. Он мог сыграть так, как не мог никто, доводил публику до экстаза, а потом мог разбить рояль и устроить скандал. Когда Султанов стал пророчить себе смерть от инсульта, это сочли очередной его выходкой, попыткой привлечь внимание, но в 26 лет у него произошло кровоизлияние в мозг. Потом был паралич и смерть.

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Коллаж © LIFE. Фото © Алексей Султанов

Коллаж © LIFE. Фото © Алексей Султанов

Глубина 33 метра

Павла Коноплёва многие помнят по его активной общественной деятельности. Он боролся с общественными пороками, избирался в депутаты, а в итоге закончил свою жизнь в психиатрической лечебнице. О нём говорили: "Горе от ума". Будучи ребёнком, он решал сложнейшие математические задачи, получил благословение самого Колмогорова, участвовал в разработке первых советских компьютеров. У него получалось всё! Философия, экономика, литература... Однажды он смотрел с мамой "Сталкера" и произнёс фразу: "33 метра". Это глубина колодца, в который герой Андрея Гринько бросил камень. Мальчик по времени точно определил высоту падения. Проблемы начались в 16 лет. Его стали накрывать приступы плаксивости. Всю свою энергию, весь свой ум он направлял на бурную деятельность, но всё это оборачивалось жесточайшими приступами. В итоге гений оказался в психиатрической лечебнице, где по ошибке врачей ему ввели не тот препарат, из-за чего у него оторвался тромб.

Фото © Личный архив Натальи Коноплевой, © Палач

Фото © Личный архив Натальи Коноплевой, © Палач

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Авторы
Василий Климов
Василий Климов
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