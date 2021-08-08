Этот дом в ширину всего 2,4 метра, но не стоит спешить с выводами, ведь внутри — настоящий особняк
Каждый, кто идёт по улице мимо этого дома, жалеет его владельцев — должно быть, трудно жить в таком гнёздышке. А зря — изнутри здание намного больше, чем кажется.
В пригороде Лондона, на западе Туикенеме, есть улочка Терд-Кросс-Роуд. Именно там, посреди ровного ряда плотно стоящих друг к другу зданий, спрятался новенький домик шириной всего 2,4 метра. С проезжей части он выглядит ну очень мило.
Однако строение не такое крошечное, как может показаться на первый взгляд. Вот его планировка.
Хоть в ширину домишка всего 2,4 м, в длину он больше 15 метров на первом этаже! При входе через парадную дверь гость сразу же попадает в гостиную, растянувшуюся на пять метров вперёд. Дальше — небольшой коридор и очаровательная кухня с мансардными окнами. Недостатка света будущие жильцы точно не почувствуют.
В коридоре хватило места для аккуратной ванной комнаты и лестницы на второй этаж. Поднявшись по ней, мы попадаем на небольшую площадку с двумя дверьми, которые ведут в разные спальни.
Будущий владелец сможет сам обустроить комнаты по своим потребностям. Сейчас же одна спальня переделана в своеобразный кабинет. Что важно, тут установлен тёплый пол, как и во всём доме.
И это ещё не всё! На довольно большом заднем дворе дома есть пристрой. Причём он даже шире, чем сам дом, — помимо столовой-гостиной тут есть спальня, собственная кухонька и ванная комната.
Продаётся такой дом за 650 тысяч фунтов стерлингов, 66 млн рублей по текущему курсу. Неплохая цена за недвижимость менее чем в часе езды от центра Лондона, пишет Metro.
WOW-news
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