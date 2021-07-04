10 обычных вещей, от которых мужчины пребывали в шоке, когда впервые увидели голую женщину

Ни для кого не секрет, что, когда юноша впервые видит обнажённое женское тело, он может испытывать недоумение. "А вот, оказывается, как там всё устроено". Один из пользователей Reddit задал вопрос: что мужчины почувствовали или подумали, когда впервые увидели голую женщину? Ответы одновременно и веселят, и вызывают фейспалм.

"Половые губы, несмотря на название, не были похожи на губы на лице. Я думал, что женщины могут двигать ими", — Gahrmengast

"В детстве я думал, что они находятся полностью спереди. Я всегда очень беспокоился о том, что моя эрекция не будет перпендикулярной телу", — DocSaysItsDainBramuj

Кадр из фильма "Американский пирог" © "Кинопоиск"

Оказалось, многие мужчины вообще имели довольно странные представления о женском теле, пишет BuzzFeed.

"Я был удивлён, какой невероятно мягкой и тёплой была её кожа", — AnotherRichard827379

"Грудь оказалась намного великолепнее, чем я мечтал", — JKnott1

"Я потерял девственность с девушкой, у которой груди выглядели одинакового размера, когда она была в одежде. Когда мы разделились, оказалось, что всё-таки одна больше другой. Хотя это и не так заметно, если не приглядываться. С тех пор у многих девушек, с которыми я был, была грудь разной формы. Всегда так увлекательно находить уникальные штуки в людях", — A_Prostitute

Гиф © Giphy

"Я вырос в довольно консервативной семье и долго не знал о существовании влагалища. Я был уверен, что у женщин грудь и член", — shuppy369

"Я не знал, что им становится довольно жарко, когда они тоже возбуждены. Я не знаю, почему мне это никогда не приходило в голову и почему я никогда не слышал этого раньше, но я подумал: "Ничего себе". Это действительно меня удивило", — Moss-killer

"Самым шокирующим для меня было осознание того, что у женщин волосы растут в тех же местах, что и у мужчин. Они просто очень светлые и не такие густые. У девочек волосы растут на груди, животе, ягодицах, спине и так далее. Во всех тех же местах, что и у парней, но не на виду", — BlackWyvern162

Гиф © Giphy

"Её грудь не издавала звуков, когда я её сжимал", — Epsonabcdefg

"В самый первый раз, когда я увидел обнажённую женщину вживую, был удивлён, насколько быстро я сошёл с ума. Клянусь, персонаж Джим из "Американского пирога" — это история моей нелёгкой подростковой жизни", — Magicmeatwagon