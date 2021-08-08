ФСБ рассекретила доказательства подготовки Японии к войне с Советским Союзом

Во времена Второй мировой Токио был союзником гитлеровской Германии. Страна разрабатывала стратегию боевых действий и учиняла регулярные диверсии, нарушая договорённости о нейтралитете.

Федеральная служба безопасности РФ впервые рассекретила документы, содержащие в себе доказательства подготовки военных Японии к войне с СССР. Согласно документам, эти действия велись с 1938 года, сообщает РИА "Новости".

В числе представленных ФСБ архивных материалов — приказ №70 от 9 августа 1938 года частям 3-й армии, отданный в ходе советско-японского военного конфликта у озера Хасан.

Кроме того, допрос главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямада, датируемый декабрём 1949 года и проведённый во время подготовки к Хабаровскому процессу над японскими военными преступниками, подтверждает данные о стратегических манёврах Токио. Как указано в протоколе, Ямада признал, что ещё в январе 1938-го "отдал приказ частям 3-й армии о приведении их в боевую готовность на случай возникновения военных действий с Советским Союзом". Тогда же его назначили командующим этих войск, находившихся на тот момент в Маньчжурии на границе с СССР, а в 1944 году он возглавил Квантунскую армию.

"Для усиления готовности к войне против Советского Союза войска Квантунской армии частью сил выдвигаются для сосредоточения в район восточной границы", — говорится в приказе.

Согласно документу, в распоряжение командующего 3-й армией поступали 7-я дивизия, 11-й и 12-й полевые зенитные артиллерийские отряды, а также 8-й временный автоотряд. Ещё в посёлке Туаньшаньцзы разворачивался 11-й авиаполк, а в районе Тайпинлиня — 1-я эскадрилья 16-го авиаполка, задачей которых было "прикрывать переброску второй и седьмой дивизий и сбивать препятствующие этому самолёты противника".

В годы Второй мировой войны Япония являлась союзником гитлеровской Германии и поддерживала план войны против Советского Союза. Страна разрабатывала стратегию боевых действий и учиняла регулярные диверсии, тем самым намеренно нарушая существующие на тот момент договорённости о нейтралитете.

Известно, что двухнедельные ожесточённые бои с японцами закончились победой Красной армии. Между тем вступление СССР в войну и разгром Квантунской армии в итоге привели к безоговорочной капитуляции Японии — 2 сентября 1945 года Токио подписал соответствующий акт, что ознаменовало окончание Второй мировой войны.

Последней вехой в завершении конфликта был Хабаровский процесс, в ходе которого военный трибунал Приморского округа приговорил к тюремным срокам 12 бывших солдат Квантунской армии за разработку запрещённых Женевским протоколом вооружений.