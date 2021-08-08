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Диетолог рассказала, как правильно есть арбуз

Лишний вес, отравление и недосып грозят тем, кто пренебрегает техникой безопасности поедания сочной ягоды.

8 августа, 09:32

Фото © Shutterstock

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра Ксения Селезнёва дала советы, как правильно есть арбуз. Рекомендациями она поделилась в беседе с RT.

"Есть ряд ограничений по употреблению. Как любые фрукты или ягоды, мы всё-таки рекомендуем не есть килограммами, особенно тем, у кого есть предрасположенность к набору веса, к сахарному диабету, потому что всё-таки ягоды содержат сахар — пусть и природный, а не белый, добавленный, но тем не менее", — поделилась врач.

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Селезнёва также отметила, что лучше есть арбуз в первой половине дня, чтобы не давать большую нагрузку на мочевыделительную систему на ночь. В ином случае человек будет спать с перерывами и не сможет как следует восстановиться. А это, в свою очередь, может влиять на пищевое поведение и набор веса, так как из-за недосыпа люди проще переедают.

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Кроме того, диетолог добавила, что арбузом можно отравиться, если в ягоду добавляли вещества, которые способны нанести вред организму. Чтобы избежать неприятностей, врач рекомендует есть арбуз в сезон и обязательно узнавать, откуда он родом.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще отдавать предпочтение арбузам, чем дыням. Дешевле всего красную ягоду можно купить в Уфе, Воронеже и Перми — 26 рублей за килограмм, а дороже всего — в Москве (49 рублей).

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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