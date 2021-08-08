В России впервые поднялся в воздух серийный Ми-8 для спецназа. Видео © Телеканал "Звезда"

Состоялся первый полёт новейшей модификации вертолёта Ми-8 — АТМШ-ВН. Он создан специально для нужд спецподразделений. Об этом сообщает телеканал "Звезда". Этот летательный аппарат является самым защищённым и вооружённым военно-транспортным вертолётом в мире.

Первый полёт осуществлён с целью проверки дальности радиосвязи, аппаратуры и навигации. Спецназовский вертолёт способен разгоняться до 270 километров в час, а это на 30 километров быстрее, чем раньше.

Отмечается, что одним из нововведений является режим захода на аэродром, который осуществляется с помощью снижения в автоматическом режиме до высоты 60 метров. Об этом рассказал лётчик-испытатель Национального центра вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова Газинур Хабибуллин.

"Эти режимы необходимы для того, чтобы в какой-то сложной обстановке, когда, например, в сложных метеорологических условиях лётчик не может выполнить посадку или заход на аэродром, он мог довериться бортовому комплексу, который автоматически без участия лётчика выполнит этот заход", — объяснил Хабибуллин.

Кроме того, сообщается, что первый полёт спецназовского вертолёта АТМШ-ВН случился ровно спустя 60 лет после первого старта "оригинального" Ми-8.