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В России впервые поднялся в воздух серийный Ми-8 для спецназа

Это произошло ровно спустя 60 лет после первого старта "оригинального" вертолёта. Теперь летательный аппарат может летать на 30 км/ч быстрее, чем раньше.

8 августа, 10:00

В России впервые поднялся в воздух серийный Ми-8 для спецназа. Видео © Телеканал "Звезда"

Состоялся первый полёт новейшей модификации вертолёта Ми-8 — АТМШ-ВН. Он создан специально для нужд спецподразделений. Об этом сообщает телеканал "Звезда". Этот летательный аппарат является самым защищённым и вооружённым военно-транспортным вертолётом в мире.

Первый полёт осуществлён с целью проверки дальности радиосвязи, аппаратуры и навигации. Спецназовский вертолёт способен разгоняться до 270 километров в час, а это на 30 километров быстрее, чем раньше.

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Отмечается, что одним из нововведений является режим захода на аэродром, который осуществляется с помощью снижения в автоматическом режиме до высоты 60 метров. Об этом рассказал лётчик-испытатель Национального центра вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова Газинур Хабибуллин.

"Эти режимы необходимы для того, чтобы в какой-то сложной обстановке, когда, например, в сложных метеорологических условиях лётчик не может выполнить посадку или заход на аэродром, он мог довериться бортовому комплексу, который автоматически без участия лётчика выполнит этот заход", — объяснил Хабибуллин.

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Кроме того, сообщается, что первый полёт спецназовского вертолёта АТМШ-ВН случился ровно спустя 60 лет после первого старта "оригинального" Ми-8.

Ранее сообщалось, что в России началась разработка гиперзвуковой ракеты большой дальности Х-95. Она встанет на вооружение как уже существующих стратегических бомбардировщиков, так и перспективного — ПАК ДА.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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