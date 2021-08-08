В Бурятии из-за сильных осадков обрушилась дорога
Для контроля проведения работ по ликвидации последствий стихии на место происшествия уже вылетел глава республики.
В Закаменском районе Бурятии произошёл обвал дороги. Видео © Instagram/gibdd03
В Бурятии из-за обильных осадков произошёл обвал региональной дороги у села Улекчин в Закаменском районе. На данный момент идут работы по восстановлению движения. Об этом рассказали местные жители в соцсетях.
"Госавтоинспекция информирует, что из-за частичного обрушения дорожного покрытия на 204-м километре региональной автодороги Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск (в районе села Улекчин) ограничено движение транспортных средств", — сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.
На данный момент перекрыта проезжая часть. К месту проживания не смогли проехать 10 жителей Закаменского района, они остались в селе Нижний Торей в пункте временного размещения. Кроме того, отмечается, что на место ЧС вылетел глава Бурятии Алексей Цыденов для контроля проведения работ по ликвидации последствий стихии.
Ранее Лайф сообщал, что ливень превратил улицы Сочи в реки. Из-за непогоды около мемориального комплекса на дорогу упало огромное дерево.
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