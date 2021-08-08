В Бурятии из-за сильных осадков обрушилась дорога

В Закаменском районе Бурятии произошёл обвал дороги. Видео © Instagram/gibdd03

В Бурятии из-за обильных осадков произошёл обвал региональной дороги у села Улекчин в Закаменском районе. На данный момент идут работы по восстановлению движения. Об этом рассказали местные жители в соцсетях.

"Госавтоинспекция информирует, что из-за частичного обрушения дорожного покрытия на 204-м километре региональной автодороги Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск (в районе села Улекчин) ограничено движение транспортных средств", — сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

На данный момент перекрыта проезжая часть. К месту проживания не смогли проехать 10 жителей Закаменского района, они остались в селе Нижний Торей в пункте временного размещения. Кроме того, отмечается, что на место ЧС вылетел глава Бурятии Алексей Цыденов для контроля проведения работ по ликвидации последствий стихии.