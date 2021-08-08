Месси расплакался на прощальной пресс-конференции в "Барселоне"
Напомним, аргентинец покидает клуб после 18 лет, которые он провёл в нём. Вероятнее всего, он продолжит карьеру в ПСЖ.
Видео © FC Barcelona
Аргентинский футболист Лионель Месси расплакался во время своей прощальной пресс-конференции в "Барселоне".
Перед этим он заявил, что никогда не мог представить себе, что покинет "Барселону". После этого он не смог сдержать слёз.
"Я был здесь всю жизнь. С 13 лет. И вот спустя 21 год я уезжаю. С женой. С моими тремя маленькими каталонско-аргентинскими детьми. И я не могу обещать, что мы не вернёмся. Потому что это мой дом", — заявил Месси.
Ранее Лайф сообщал, что Лионель Месси не смог продлить контракт с "Барселоной" и спустя 16 лет покинул команду. Причиной тому стали финансовые ограничения со стороны Ла-лиги.
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