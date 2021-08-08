В Сети появилось видео падения одномоторного самолёта на частный дом в США

На записи можно увидеть, как летательный аппарат рухнул на землю и тут же взорвался, в результате чего возник пожар. При этом в ролике отчётливо видно, что местом падения одномоторника стала лужайка перед домом, а не само здание. По словам очевидцев, самолёт начал разваливаться на части ещё будучи в воздухе, а его фрагменты после взрыва разлетелись по всему району.