В Сети появилось видео падения одномоторного самолёта на частный дом в США
Предварительно установлено, что на борту воздушного судна находились два человека, которые погибли. К счастью, в жилом здании в момент крушения никого не было.
Скриншот видео © Соцсети
Появилось видео падения одномоторного самолёта на частный дом в США. Видео © Соцсети
В Сети появилось видео, на котором запечатлено крушение одномоторного самолёта, упавшего минувшей ночью на жилой массив в американском городе Виктория (штат Миннесота). Кадры были сняты камерой наружного наблюдения.
На записи можно увидеть, как летательный аппарат рухнул на землю и тут же взорвался, в результате чего возник пожар. При этом в ролике отчётливо видно, что местом падения одномоторника стала лужайка перед домом, а не само здание. По словам очевидцев, самолёт начал разваливаться на части ещё будучи в воздухе, а его фрагменты после взрыва разлетелись по всему району.
Как сообщалось ранее, крушение самолёта Mooney M20 в Виктории произошло сегодня в 1:40 мск. Предположительно, на борту воздушного судна находилось два человека — они погибли. Согласно последним данным, жилое здание в этот момент пустовало. Сейчас на месте аварии работают экстренные службы и представители правоохранительных органов, которые выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
А недавно в Калифорнии бизнес-джет рухнул и вспыхнул рядом с полем для гольфа. Тогда по счастливой случайности на земле никто не пострадал.
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