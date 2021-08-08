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Лишённый прав за пьяную езду рэпер Элджей прокатился на БТР в Нижнем Новгороде

Примечательно, что в кадр попала полицейская машина, которая остановилась рядом с бронетранспортёром. Однако чем кончилась эта поездка, история умалчивает.

8 августа, 11:21

Лишённый прав за пьяную езду рэпер Элджей прокатился на БТР в Нижнем Новгороде. Видео © Instagram/sayonaraboy

В Сети появилась видеозапись, на которой популярный рэпер Элджей (Алексей Узенюк) катается по ночным улицам Нижнего Новгорода на бронетранспортёре. Ролик выложили фанаты артиста, а музыкант опубликовал его на своей странице в "Инстаграме".

На кадрах Элджей вылезает из люка БТР и приветствует поклонников, "отдавая им честь". На фоне громко играет песня рэпера. Стоит отметить, что военная машина с надписью "Олег Щеглов" (известный нижегородский тиктокер. — Прим. Лайфа) находится на оживлённой дороге. Примечательно, что в ролик попала полицейская машина, которая остановилась рядом с БТР. Однако чем кончилась эта поездка, история умалчивает.

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Ранее Лайф рассказывал, что в начале июля Элджея лишили прав на год и семь месяцев, также артист должен будет заплатить 30 тысяч рублей штрафа.

Напомним, в конце мая полицейские остановили автомобиль BMW i8, принадлежащий рэперу, — иномарка на огромной скорости пролетела мимо поста ДПС по проспекту Маршала Жукова в сторону Подмосковья. После этого музыкант якобы пытался решить вопрос с помощью взятки, предложив "вознаграждение" в размере 300 тысяч рублей, затем увеличив его до полумиллиона, а позже — до 700 тысяч. У рэпера отобрали водительское удостоверение и составили протокол. Предположительно, управлял спорткаром Элджей, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Но менеджер рэпера уверял, что это не так. От прохождения медицинского освидетельствования артист тогда отказался.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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