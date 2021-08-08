Лишённый прав за пьяную езду рэпер Элджей прокатился на БТР в Нижнем Новгороде. Видео © Instagram/sayonaraboy

В Сети появилась видеозапись, на которой популярный рэпер Элджей (Алексей Узенюк) катается по ночным улицам Нижнего Новгорода на бронетранспортёре. Ролик выложили фанаты артиста, а музыкант опубликовал его на своей странице в "Инстаграме".

На кадрах Элджей вылезает из люка БТР и приветствует поклонников, "отдавая им честь". На фоне громко играет песня рэпера. Стоит отметить, что военная машина с надписью "Олег Щеглов" (известный нижегородский тиктокер. — Прим. Лайфа) находится на оживлённой дороге. Примечательно, что в ролик попала полицейская машина, которая остановилась рядом с БТР. Однако чем кончилась эта поездка, история умалчивает.

Ранее Лайф рассказывал, что в начале июля Элджея лишили прав на год и семь месяцев, также артист должен будет заплатить 30 тысяч рублей штрафа.