В Токио официально завершились XXXII летние Олимпийские игры. На центральном стадионе в японской столице погас огонь Игр.

Перед этим президент МОК Томас Бах официально объявил о том, что Олимпийские игры в Токио официально завершены. До этого на церемонии закрытия состоялся парад спортсменов. Флаг ОКР нёс борец Абдулрашид Садулаев.