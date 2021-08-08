Огонь погас: Олимпийские игры в Токио подошли к концу
Двухнедельный спортивный марафон подошёл к концу. Наша сборная в общем зачёте заняла пятое место.
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В Токио официально завершились XXXII летние Олимпийские игры. На центральном стадионе в японской столице погас огонь Игр.
Перед этим президент МОК Томас Бах официально объявил о том, что Олимпийские игры в Токио официально завершены. До этого на церемонии закрытия состоялся парад спортсменов. Флаг ОКР нёс борец Абдулрашид Садулаев.
Ранее Лайф сообщал, что сборная России заняла пятое место в общекомандном зачёте на Олимпийских играх в Токио. В активе нашей команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.
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