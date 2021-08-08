Японцы назвали несправедливыми оценки россиянки Дины Авериной на Олимпиаде

Да всё здесь просто. Олимпиаду держит за горло Америка через свои гигантские медиакорпорации и своих спонсоров. Как она захочет, так и будет. А Америка хочет Россию задавить и не дать ей побеждать! Вот здесь-то и пригодилась израильская спортсменка — представительница страны из первой шеренги союзников США. Разве это не хитро придумано — дать победить израильтянке?!

monchan