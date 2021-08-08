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Японцы назвали несправедливыми оценки россиянки Дины Авериной на Олимпиаде

Читатели Yahoo News Japan пришли к выводу, что США "держат за горло" Игры, поэтому, "как они захотят, так и будет".

8 августа, 16:07

Дина Аверина. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Известие о том, что судьи оставили без золотой медали российскую спортсменку Дину Аверину в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, вызвало бурную реакцию среди японских читателей портала Yahoo News Japan.

По мнению большинства комментаторов, оценки, в частности в отношении Дины Авериной, были несправедливыми, судьи не хотели ей "отдавать заслуженную победу".

Все спортсменки готовились к Олимпиаде, не жалея сил. Но явно ощущалось нежелание судей отдавать заслуженную победу Дине Авериной. Я сильно разочарована!

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Этот скандал в соревнованиях по художественной гимнастике стал буквально притчей во языцех всей токийской Олимпиады. С точки зрения любого зрителя соревнований, имело место несправедливое судейство в адрес Дины Авериной. Для такого мирового спортивного события, как Олимпиада, это постыдное явление

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Кроме того, пользователи отметили, что Олимпийские игры всё больше приобретают политический характер.

Да всё здесь просто. Олимпиаду держит за горло Америка через свои гигантские медиакорпорации и своих спонсоров. Как она захочет, так и будет. А Америка хочет Россию задавить и не дать ей побеждать! Вот здесь-то и пригодилась израильская спортсменка — представительница страны из первой шеренги союзников США. Разве это не хитро придумано — дать победить израильтянке?!

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Один из читателей Yahoo News Japan также отметил, что сёстры Аверины — очевидные победительницы в мировой художественной гимнастике, несмотря на сложность объективного оценивания этого вида спорта.

Победившая на Олимпиаде израильская гимнастка оценила жалобы России на судейство

Победившая на Олимпиаде израильская гимнастка оценила жалобы России на судейство

Напомним, сёстры Аверины заняли второе и четвёртое место на Олимпиаде в Токио. Впервые с 1996 года российские спортсменки не смогли взять золото в соревнованиях по художественной гимнастике. Однако 22-летняя Дина Аверина заявила, что, несмотря на судейство, считает себя победительницей.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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