Кузнецова проследит за ситуацией с ребёнком в волгоградской больнице
Детский омбудсмен находится на связи с региональным уполномоченным по правам ребёнка и профильными ведомствами.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру по вопросу судьбы мальчика из волгоградской больницы, который находится в палате один и не обеспечивается должным уходом. Об этом сообщили РИА "Новости" в пресс-службе омбудсмена.
"Мы на связи с регионом, уполномоченным по правам ребёнка и профильными ведомствами. Обращаемся в прокуратуру и теперь в обиду не дадим и проконтролируем вопрос жизнеустройства", — приводит пресс-служба слова Кузнецовой.
Детский омбудсмен также обратилась в Ассоциацию организаций по защите семьи. Отмечается, что ребёнка и маму в волгоградской больнице навестят и выяснят, какая помощь им нужна.
Ранее сообщалось, что в Волгограде малыша заперли одного в больничной палате без ухода врачей. Мальчика обнаружила одна из пациенток. По её словам, в комнате, где содержится ребёнок, душно и не убрано. Кроме того, его практически не кормят. Следователи проводят проверку.
Комментариев: 0