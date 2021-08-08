Кузнецова проследит за ситуацией с ребёнком в волгоградской больнице

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру по вопросу судьбы мальчика из волгоградской больницы, который находится в палате один и не обеспечивается должным уходом. Об этом сообщили РИА "Новости" в пресс-службе омбудсмена.

"Мы на связи с регионом, уполномоченным по правам ребёнка и профильными ведомствами. Обращаемся в прокуратуру и теперь в обиду не дадим и проконтролируем вопрос жизнеустройства", — приводит пресс-служба слова Кузнецовой.

Детский омбудсмен также обратилась в Ассоциацию организаций по защите семьи. Отмечается, что ребёнка и маму в волгоградской больнице навестят и выяснят, какая помощь им нужна.