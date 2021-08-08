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Такое отношение недопустимо: Чернышенко заявил, что Россия не оставит без внимания ситуации, где политика оказалась выше объективных оценок

Кроме того, он пообещал принять "исчерпывающие меры" по поддержке тех видов спорта, где результат мог быть выше.

8 августа, 15:36

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко пообещал, что Россия не оставит без внимания ситуации, когда политика становилась выше объективного судейства на Олимпийских играх в Токио.

"Ребята, мы гордимся всеми вами! Отдельно я выражаю благодарность тренерам, которые вложили душу в своих подопечных и во время тяжелой подготовки помогали им преодолевать трудности. Безусловно, мы не оставим без внимания ситуации, где политика оказалась выше объективной и справедливой оценки выступления российских спортсменов. Вывод понятен и очевиден для всех – такое отношение к нашим атлетам недопустимо", — заявил Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.

Он также отметил, что совместно с Минспорта будут приняты меры, которые помогут улучшить результаты в тех видах спорта, где это необходимо.

Ранее Лайф сообщал, что сборная России заняла пятое место в общекомандном зачёте на Олимпийских играх в Токио. В активе нашей команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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