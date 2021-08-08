"Ребята, мы гордимся всеми вами! Отдельно я выражаю благодарность тренерам, которые вложили душу в своих подопечных и во время тяжелой подготовки помогали им преодолевать трудности. Безусловно, мы не оставим без внимания ситуации, где политика оказалась выше объективной и справедливой оценки выступления российских спортсменов. Вывод понятен и очевиден для всех – такое отношение к нашим атлетам недопустимо", — заявил Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.