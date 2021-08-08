Американцы назвали "русским танком" олимпийского чемпиона Садулаева

Читатели американского The Wall Street Journal прокомментировали итоги финальной схватки олимпийского турнира по вольной борьбе на Олимпиаде в Токио, которая завершилась победой россиянина Абдулрашида Садулаева над борцом из США Кайлом Снайдером.

Поединок Садулаева и Снайдера в статье назвали "битвой Капитана Америки с "русским танком". Автор также отметил, что между спортсменами давнее соперничество: не считая дней рождения с разницей в полгода, оба имеют титул олимпийского чемпиона и уже дважды сходились на борцовском ковре за последние четыре года. В итоге каждый из них победил в этих схватках по одному разу. Американские читатели, в свою очередь, восхитились итогами боя, несмотря на проигрыш своего спортсмена.

Русские в борьбе — крепкий орешек, особенно в вольной, которая в Америке менее распространена Andy Beedle

Между тем пользователь под ником Paul Mirpoorian отметил, что Снайдер во время поединка выглядел усталым и в нём "не было того огонька, что был в ранних боях". Читатель предположил, что настрой американского атлета был таким из-за мощного соперника.

Битва чемпионов! Что может быть лучше? chet brewer