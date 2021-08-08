Американцы назвали "русским танком" олимпийского чемпиона Садулаева
Борец выиграл золотую медаль на Играх в Токио в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг. В решающем поединке он победил спортсмена из США Кайла Снайдера.
Абдулрашид Садулаев. Фото © ТАСС / ЕРА / RITCHIE B. TONGO
Читатели американского The Wall Street Journal прокомментировали итоги финальной схватки олимпийского турнира по вольной борьбе на Олимпиаде в Токио, которая завершилась победой россиянина Абдулрашида Садулаева над борцом из США Кайлом Снайдером.
Поединок Садулаева и Снайдера в статье назвали "битвой Капитана Америки с "русским танком". Автор также отметил, что между спортсменами давнее соперничество: не считая дней рождения с разницей в полгода, оба имеют титул олимпийского чемпиона и уже дважды сходились на борцовском ковре за последние четыре года. В итоге каждый из них победил в этих схватках по одному разу. Американские читатели, в свою очередь, восхитились итогами боя, несмотря на проигрыш своего спортсмена.
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Между тем пользователь под ником Paul Mirpoorian отметил, что Снайдер во время поединка выглядел усталым и в нём "не было того огонька, что был в ранних боях". Читатель предположил, что настрой американского атлета был таким из-за мощного соперника.
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Напомним, вчера россиянин Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль Игр в Токио в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг, став двукратным олимпийским чемпионом (пять лет назад в Рио-де-Жанейро он победил в более лёгкой весовой категории). Спортсмен выиграл решающий бой с американцем Кайлом Снайдером — схватка завершилась со счётом 6:3.
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