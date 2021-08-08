Украинскую легкоатлетку вызвали на разговор в Минобороны после фото с Ласицкене на Олимпиаде

Совместным снимком украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио могут воспользоваться враги. Об этом заявила на своей странице в Facebook заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она отметила, что встреча со спортсменкой уже назначена, разговор состоится, когда Магучих вернётся на родину.

Замминистра подчеркнула, что Магучих является младшим лейтенантом ВСУ и должна понимать, что в стране "продолжается российско-украинская война, которая накладывает определённые ограничения и ответственность".

"Настоящее следование спортивным традициям, к примеру — фото объятий с российскими спортсменами, когда они тоже становятся призёрами, — сразу же использует враг как информационно-психологическую пушку, которая демонстрирует миру, что "их здесь нет", — говорится в сообщении.

По словам замминистра, такое неосторожное поведение украинских спортсменов "может стать объектом информационных спецопераций врага". Кроме того, Маляр попросила всех негодующих от фотографии Магучих и Ласицкене прекратить травлю спортсменки до тех пор, пока девушка не предоставит собственных объяснений.