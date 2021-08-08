НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Объединились всей толпой: В Омске прохожие подняли автомобиль, чтобы спасти велосипедиста

После спасательной операции пострадавший был передан медикам. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом руки увезли в больницу.

8 августа, 14:30

В Омске прохожие подняли автомобиль, чтобы вызволить велосипедиста из смертельной ловушки. Видео © Соцсети

В Омске произошло ДТП с участием трёх автомобилей и велосипедиста. К счастью, благодаря неравнодушным прохожим жертв в результате аварии удалось избежать.

Как рассказали Лайфу в пресс-службе регионального МВД, всё началось со столкновения велосипедиста с дверью припаркованной на обочине иномарки "Киа". Водитель резко открыл дверь, из-за чего мужчина на велосипеде не успел затормозить и упал на дорогу. 39-летний велосипедист угодил под колёса ехавшей в это время иномарки Toyota RAV4. Ситуация усугубилась тем, что следом в иномарку врезался ВАЗ-2114. В результате велосипедиста зажало под внедорожником.

Под Волгоградом пьяный водитель насмерть сбил мальчика и уехал с места ДТП

Под Волгоградом пьяный водитель насмерть сбил мальчика и уехал с места ДТП

Пока на место ЧП ехали медики и спасатели, неравнодушные очевидцы всей толпой подняли тяжёлую машину, чтобы вызволить мужчину из смертельной ловушки. По данным МВД, пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом руки увезли в больницу.

В США поезд сбил двух человек, оплакивающих там же погибшего брата

В США поезд сбил двух человек, оплакивающих там же погибшего брата

Ранее Лайф рассказывал, как в Москве легковушка вылетела на тротуар после жёсткого столкновения с машиной ДПС. В результате происшествия госпитализация понадобилась пассажирке иномарки. Также различные травмы получили два сотрудника ГИБДД.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Питере с разницей в несколько минут велосипедистки врезались в машины на одном месте

31 июля, 19:19

В Москве мальчик попал в ДТП, пытаясь достать из-под машины котёнка

сегодня в 14:26

СМИ сообщили о двух смертях от лихорадки Западного Нила в Сербии

сегодня в 14:21

В Москве двое неизвестных ограбили отделение микрофинансовой организации

сегодня в 14:06

Модель придумала, как выделиться среди красавиц, и пришла на вечеринку в прозрачном платье без белья

сегодня в 14:00

Новости партнеров

Layer 1