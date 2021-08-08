В Омске прохожие подняли автомобиль, чтобы вызволить велосипедиста из смертельной ловушки. Видео © Соцсети

В Омске произошло ДТП с участием трёх автомобилей и велосипедиста. К счастью, благодаря неравнодушным прохожим жертв в результате аварии удалось избежать.

Как рассказали Лайфу в пресс-службе регионального МВД, всё началось со столкновения велосипедиста с дверью припаркованной на обочине иномарки "Киа". Водитель резко открыл дверь, из-за чего мужчина на велосипеде не успел затормозить и упал на дорогу. 39-летний велосипедист угодил под колёса ехавшей в это время иномарки Toyota RAV4. Ситуация усугубилась тем, что следом в иномарку врезался ВАЗ-2114. В результате велосипедиста зажало под внедорожником.

Пока на место ЧП ехали медики и спасатели, неравнодушные очевидцы всей толпой подняли тяжёлую машину, чтобы вызволить мужчину из смертельной ловушки. По данным МВД, пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом руки увезли в больницу.