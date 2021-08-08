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В Москве легковушка вылетела на тротуар после жёсткого столкновения с машиной ДПС

В результате происшествия госпитализация понадобилась пассажирке иномарки. Также различные травмы получили два сотрудника ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

8 августа, 13:09

В Москве легковушка вылетела на тротуар после жёсткого столкновения с машиной ДПС. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Москве на Ленинградском шоссе произошло серьёзное ДТП с участием патрульной машины ДПС и "шевроле". По нашим данным, в результате происшествия один человек был госпитализирован.

На кадрах с места происшествия видно, что у полицейского авто сильно повреждён капот, а у иномарки, с которой произошло столкновение, вдребезги разбит задний бампер. Причём от сильного удара "шевроле" вылетел на тротуар.

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Как Лайфу сообщил источник, в результате аварии госпитализация понадобилась пассажирке "шевроле". Также различные травмы получили два сотрудника ДПС. При этом водитель и пассажир легковушки, слетевшей с трассы, не пострадали.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося. Отмечается, что на участке в районе ДТП образовалась пробка.


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Ранее Лайф рассказывал, как под Волгоградом пьяный водитель насмерть сбил мальчика и уехал с места ДТП. Через несколько часов после случившегося оперативники сумели задержать виновника аварии. Как рассказали в МВД, в этот момент он разбирал машину, чтобы скрыть повреждения.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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