В Москве легковушка вылетела на тротуар после жёсткого столкновения с машиной ДПС
В результате происшествия госпитализация понадобилась пассажирке иномарки. Также различные травмы получили два сотрудника ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В Москве на Ленинградском шоссе произошло серьёзное ДТП с участием патрульной машины ДПС и "шевроле". По нашим данным, в результате происшествия один человек был госпитализирован.
На кадрах с места происшествия видно, что у полицейского авто сильно повреждён капот, а у иномарки, с которой произошло столкновение, вдребезги разбит задний бампер. Причём от сильного удара "шевроле" вылетел на тротуар.
Как Лайфу сообщил источник, в результате аварии госпитализация понадобилась пассажирке "шевроле". Также различные травмы получили два сотрудника ДПС. При этом водитель и пассажир легковушки, слетевшей с трассы, не пострадали.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося. Отмечается, что на участке в районе ДТП образовалась пробка.
Ранее Лайф рассказывал, как под Волгоградом пьяный водитель насмерть сбил мальчика и уехал с места ДТП. Через несколько часов после случившегося оперативники сумели задержать виновника аварии. Как рассказали в МВД, в этот момент он разбирал машину, чтобы скрыть повреждения.
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