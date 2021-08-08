В Москве легковушка вылетела на тротуар после жёсткого столкновения с машиной ДПС. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Москве на Ленинградском шоссе произошло серьёзное ДТП с участием патрульной машины ДПС и "шевроле". По нашим данным, в результате происшествия один человек был госпитализирован.

На кадрах с места происшествия видно, что у полицейского авто сильно повреждён капот, а у иномарки, с которой произошло столкновение, вдребезги разбит задний бампер. Причём от сильного удара "шевроле" вылетел на тротуар.

Как Лайфу сообщил источник, в результате аварии госпитализация понадобилась пассажирке "шевроле". Также различные травмы получили два сотрудника ДПС. При этом водитель и пассажир легковушки, слетевшей с трассы, не пострадали.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося. Отмечается, что на участке в районе ДТП образовалась пробка.

