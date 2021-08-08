Джей Ло намерена родить ребёнка Бену Аффлеку

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес планирует родить ребёнка своему возлюбленному кинорежиссёру Бену Аффлеку. Причём родить артистка собирается уже в следующем году. Об этом пишет издание Heart World со ссылкой на инсайдера из близкого круга Лопес.

"Для Джен это может произойти достаточно нескоро. Но она убеждена, что её и Бена судьба — вырастить прекрасную смешанную семью: у Бена трое своих детей, а у Джей Ло двое… Бен считает, что это отличная идея", — рассказал источник.

По словам инсайдера, певица понимает, что традиционным образом завести ребёнка в свои 52 года будет сложно, поэтому она подумывает воспользоваться услугами суррогатной матери. Также Лопес считает, что в идеале малыш должен родиться весной или летом следующего года, после свадьбы.