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Джей Ло намерена родить ребёнка Бену Аффлеку

Певица понимает, что традиционным образом завести малыша в свои 52 года будет сложно, поэтому она подумывает воспользоваться услугами суррогатной матери.

8 августа, 13:02
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CMQGTjgpcMY/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">jlo </a></p>

Фото © Instagram/jlo

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес планирует родить ребёнка своему возлюбленному кинорежиссёру Бену Аффлеку. Причём родить артистка собирается уже в следующем году. Об этом пишет издание Heart World со ссылкой на инсайдера из близкого круга Лопес.

"Для Джен это может произойти достаточно нескоро. Но она убеждена, что её и Бена судьба — вырастить прекрасную смешанную семью: у Бена трое своих детей, а у Джей Ло двое… Бен считает, что это отличная идея", рассказал источник.

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По словам инсайдера, певица понимает, что традиционным образом завести ребёнка в свои 52 года будет сложно, поэтому она подумывает воспользоваться услугами суррогатной матери. Также Лопес считает, что в идеале малыш должен родиться весной или летом следующего года, после свадьбы.

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Напомним, отношения Лопес и Аффлека начались в 2002 году. У пары был бурный роман, селебрити украшали все таблоиды и красные дорожки. Свадьба артистов была запланирована на 14 сентября 2003 года, однако торжество отменили днём раньше. Спустя 18 лет пара решила возобновить отношения.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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