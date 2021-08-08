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Ударила ногой в грудь: В Азове разъярённая "яжемать" жестоко избила и скинула с лавочки пенсионерку

При этом несколько человек стояли около подъезда и спокойно наблюдали за происходящим. По факту инцидента полиция начала проверку.

8 августа, 12:16

В Азове разъярённая "яжемать" жёстко избила и сбросила с лавочки пенсионерку. Видео © LIFE

В городе Азове Ростовской области разъярённая женщина избила и сбросила с лавочки пенсионерку, которая сидела около подъезда. Видео инцидента оказалось в распоряжении Лайфа.

На кадрах видно, как женщина подходит к сидящей на лавочке старушке и начинает атаковать её. Сначала бабушке прилетает несколько сильных ударов по голове, а затем агрессорша бьёт ногой в грудь пострадавшей. После этого она сбрасывает пенсионерку на землю. При этом несколько человек стоят около подъезда и просто наблюдают за происходящим. Уже после падения к пострадавшей подошла девушка, чтобы помочь подняться.

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По рассказам очевидцев, скандал произошёл из-за сына нападавшей, который повздорил с одной из соседок по дому. Та якобы сильно толкнула школьника, сделав ему замечание из-за того, что он курит. Вероятно, пострадавшая пенсионерка и была участницей конфликта с несовершеннолетним, однако точно это неизвестно.

Как рассказали Лайфу в пресс-службе МВД по Ростовской области, в полицию уже поступило сообщение о разборках, в результате которых пожилая женщина получила многочисленные травмы.

"По данному факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося", — добавили в ведомстве.

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Ранее Лайф рассказывал, как в Энгельсе пассажирка избила слабослышащего таксиста. Сначала женщина обрушилась на водителя с гневной нецензурной тирадой, а потом в ход пошли кулаки. Напоследок скандалистка поцарапала машину инвалида.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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