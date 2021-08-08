В Коми появится природный заказник федерального значения

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании природного заказника федерального значения "Параськины озёра" в Республике Коми, общая площадь которого составит более 17 тысяч гектаров. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Решение поможет сохранить ландшафтное и биологическое разнообразие территорий, на которых расположены эти озёра, а также будет способствовать развитию экологического туризма", — сказано в сообщении.

Согласно постановлению, Минприроды поручено до 1 декабря 2022 года направить в Росреестр данные об установлении границ заказника для его постановки на кадастровый учёт.

Кроме того, правительство расширило границы природного заповедника "Даурский" в Забайкальском крае на 39 тысяч гектаров за счёт присоединения новых участков. Отмечается, что это позволит усилить охрану природных территорий и обитающих там животных и птиц. Как итог, общая площадь заповедника составит 84 тысячи гектаров. Он объединит в себе 11 участков, расположенных в Борзинском и Ононском районах, среди которых долина реки Борзи, часть акватории озера Зун-Торей и Даурских степей. Это решение нацелено закрыть "основную проблему заповедника — разобщённость отдельных участков его территории и их малый размер".

По данным пресс-службы кабмина, Минприроды поручено обеспечить особую охрану новых участков и до 1 сентября 2022 года отправить в Росреестр документы для их постановки на кадастровый учёт.