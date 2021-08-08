Врач рассказала, как бороться с "постковидной депрессией"

Многие пациенты, перенёсшие коронавирусную инфекцию, часто жалуются на депрессию. Врач-кардиолог высшей категории, заместитель директора по медицинской части ФГБУ "Санаторий "Загорские дали" Управления делами Президента России Юлия Лоцманова в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвала способы борьбы с этим синдромом.

Специалист отметила, что важно вести здоровый образ жизни, придерживаться нормального длительного сна, гулять и выполнять физические упражнения. Она подчеркнула, что часто депрессия возникает при длительном сидении за компьютером и малоподвижном образе жизни.

"Хороший способ борьбы с депрессией — физические нагрузки, причём физические нагрузки и по дому. Борьба с депрессией — это физическая активность. Если депрессия в тяжёлой степени, обращаться к специалистам", — уточнила Лоцманова.

Кардиолог добавила, что также побороть депрессию можно с помощью отдыха в санатории. Эксперт рассказала, что санаторно-курортное лечение комплексно оздоравливает пациента, восстанавливая нервную систему и избавляя от сопутствующих заболеваний.