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Многочасовая ходьба и безумная диета привели худеющую британку к психиатру, но могло быть и хуже

Девушка решила избавиться от лишнего веса и начала фанатично заниматься спортом, употребляя вместо еды диетическую колу. Итог — анорексия и желание умереть.

8 августа, 10:00

Фото © Caters News Agency

32-летняя Натали Брэдли из Рэдклиффа (Англия) боролась с ожирением с подросткового возраста. Нарушение питания у неё началось в 13 лет, а в 16 она весила всего 38 кг, но потом масса начала быстро расти. В итоге лишний вес победил, достигнув отметки в 120 кг. Тогда Натали решилась на крайние меры — "диету" из газировки и слабительных и ежедневную физическую активность на грани возможностей, сообщает Daily Mail.

Натали до и после похудения. Фото © Caters News Agency

Натали до и после похудения. Фото © Caters News Agency

Чтобы сжечь калории, девушка "наматывала" пешком по 50 тысяч шагов и занималась в спортзале дважды в день. В итоге она достигла цели: спустя 15 месяцев её вес снизился до 47 кг. Столь интенсивное похудение не прошло даром. Натали едва не заработала сепсис, так как её ноги в прямом смысле стёрлись в кровь из-за многочасовой ходьбы. А потом она угодила в больницу с диагнозом "анорексия".

Натали до и после похудения. Фото © Caters News Agency

Натали до и после похудения. Фото © Caters News Agency

Врачи пришли к выводу, что Натали теряла вес слишком быстро, и это создавало реальную угрозу её здоровью. С февраля 2020 года девушка находится под наблюдением специалистов, в том числе психиатров.

Всё началось со здорового питания и регулярных упражнений, но вскоре я стала буквально одержима эмоциями, связанными с похудением. Я понимала, что если буду продолжать в том же духе, то умру, но уже не могла остановиться

Натали Брэдли

Фото © Caters News Agency

Фото © Caters News Agency

Врачи вернули Натали нормальный вес и восстановили работу её организма, но она до сих пор на домашней реабилитации. Справиться с тягой к излишней физической активности в какой-то степени помог и локдаун: спортзалы были закрыты и не искушали Натали тренажёрами и беговыми дорожками. Теперь девушка использует любую возможность, чтобы рассказать всем, кто страдает ожирением, о рисках, связанных с неконтролируемым похудением.

Натали после реабилитации. Фото © Caters News Agency

Натали после реабилитации. Фото © Caters News Agency

Сейчас Натали весит 76 кг и чувствует себя вполне комфортно. Она работает волонтёром в благотворительной организации по охране психического здоровья, которая помогла ей справиться с болезненным состоянием. Девушка отвечает на звонки, поступающие на горячую линию от людей, которые оказались в похожей ситуации, и старается быть для них максимально полезной.

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Авторы
Семен Хафизов
Семен Хафизов

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