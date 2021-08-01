Туристы со стажем назвали 10 самых глупых ошибок, которые совершают пассажиры круизных лайнеров
Прежде чем купить морской тур, убедитесь, что вы взяли эти советы на заметку, иначе ваш отпуск превратится в один сплошной кошмар, о котором вы захотите поскорее забыть по возвращении домой.
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Издание Insider опросило 25 опытных путешественников, которые успели побывать в круизах за последний год. Вот на что они советуют обратить внимание тем, кто собирается отправиться в плавание.
Вещи
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Неопытные туристы стараются набить чемоданы под завязку, набирая лишнюю одежду на всякий случай. Лучше взять вещи, которые можно легко постирать даже на туристическом лайнере. А чтобы точно хватило места для сувениров, перед поездкой можно "застолбить" для них пространство в чемодане с помощью пустой коробки из-под обуви.
Чаевые
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Многие туристы считают, что членов команды лайнера необязательно благодарить чаевыми. Это действительно необязательно, но если проявить немного щедрости в самом начале круиза, то можно рассчитывать на улучшенный сервис на протяжении всего тура.
Рестораны
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Большинство лайнеров предлагают своим пассажирам множество интересных вариантов питания. Стоит попробовать еду в каждом ресторане на борту, тем более что некоторые из них могут похвастаться "мишленовскими" поварами.
Столовая
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Хотя не все рестораны на лайнере бесплатны для любой категории пассажиров, на борту есть место, где может поесть каждый турист. Это столовая, о существовании которой некоторые путешественники не подозревают. И часто питание там даже лучше, чем на гораздо более популярном среди отдыхающих шведском столе.
Меню
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В ресторанах лайнеров весьма разнообразное меню. Например, на ужин могут предложить несколько вариантов закусок, основного блюда и десерта. Не стоит отказывать себе в удовольствии попробовать всё.
Наличные
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Не забудьте взять с собой наличные: без них не обойтись, когда судно находится на стоянке. Купить экскурсию по городу или сувениры чаще всего можно только с помощью кеша. И лучше позаботиться о том, чтобы в запасе было достаточно мелких купюр.
Морская болезнь
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Даже если вы никогда не страдали морской болезнью, не стоит рассчитывать на то, что всё пройдёт гладко и в этот раз. Лучше подстраховаться и взять с собой специальные препараты, чем провести весь отпуск в болезненном состоянии.
Развлечения
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Туристы-новички во время круиза часто пытаются объять необъятное: посмотреть все шоу, побывать во всех барах и поплавать во всех бассейнах. В конце они настолько истощены, что им требуется ещё один отпуск для восстановления. Поэтому стоит воспользоваться советом, старым как мир: во всём нужно знать меру.
Wi-Fi
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Не стоит переплачивать за доступ к Wi-Fi: большую часть круиза он будет просто недоступен. А в те моменты, когда сигнал всё же будет появляться, его качество вряд ли вас удовлетворит. Зато круиз — отличная возможность отключиться от внешнего мира, в том числе и Интернета.
Дополнительные расходы
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От них никуда не деться. Не стоит рассчитывать на то, что можно обойтись опциями, включёнными в стоимость тура. Магазины, казино, бары и экскурсии никто не отменял, и об этом стоит подумать заранее.
WOW-news
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Комментариев: 2
Если есть проблемы со вторым языком, то лучше брать круизы с русскоговорящим гидом. Это снимает вопросы с эккуриями на берегу, меню в ресторанах, ежедневной газетой на лайнере. Все это будет на русском. Хотя для многих это уже не проблема. Испанские и греческие круизные компании часто включают напитки в стоимость поездки, что очень приятно. В отличие от итальянской Costa, где бокал пива или вина будет стоить около 5 евро. Экскурсии на берегу, купленные на лайнере обойдутся дороже, но спокойнее. Любой форсмажор с автобусом на экскурсии, лайнер будет его ждать. Чего не скажешь о пассажирах гуляющих самостоятельно. Их ждать не будут. А так, очень классный вид отдыха.
Все описано правильно, на наличие на борту судна, если нет ограничений по пандемии, большого количества разных людей и необходимость хоть какого то минимального общения, за столом, на концерте, на прогулочной палубе, в бассейне, даже бе пандемии мне представляется не очень хорошей идеей.