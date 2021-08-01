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Туристы со стажем назвали 10 самых глупых ошибок, которые совершают пассажиры круизных лайнеров

Прежде чем купить морской тур, убедитесь, что вы взяли эти советы на заметку, иначе ваш отпуск превратится в один сплошной кошмар, о котором вы захотите поскорее забыть по возвращении домой.

1 августа, 07:00
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Фото © Unsplash / caarl

Издание Insider опросило 25 опытных путешественников, которые успели побывать в круизах за последний год. Вот на что они советуют обратить внимание тем, кто собирается отправиться в плавание.

Вещи

Фото © Unsplash / cselfors

Фото © Unsplash / cselfors

Неопытные туристы стараются набить чемоданы под завязку, набирая лишнюю одежду на всякий случай. Лучше взять вещи, которые можно легко постирать даже на туристическом лайнере. А чтобы точно хватило места для сувениров, перед поездкой можно "застолбить" для них пространство в чемодане с помощью пустой коробки из-под обуви.

Чаевые

Фото © Unsplash / emkal

Фото © Unsplash / emkal

Многие туристы считают, что членов команды лайнера необязательно благодарить чаевыми. Это действительно необязательно, но если проявить немного щедрости в самом начале круиза, то можно рассчитывать на улучшенный сервис на протяжении всего тура.

Рестораны

Фото © Unsplash / jaywennington

Фото © Unsplash / jaywennington

Большинство лайнеров предлагают своим пассажирам множество интересных вариантов питания. Стоит попробовать еду в каждом ресторане на борту, тем более что некоторые из них могут похвастаться "мишленовскими" поварами.

Столовая

Фото © Unsplash / arnosenoner

Фото © Unsplash / arnosenoner

Хотя не все рестораны на лайнере бесплатны для любой категории пассажиров, на борту есть место, где может поесть каждый турист. Это столовая, о существовании которой некоторые путешественники не подозревают. И часто питание там даже лучше, чем на гораздо более популярном среди отдыхающих шведском столе.

Меню

Фото © Unsplash / lll85

Фото © Unsplash / lll85

В ресторанах лайнеров весьма разнообразное меню. Например, на ужин могут предложить несколько вариантов закусок, основного блюда и десерта. Не стоит отказывать себе в удовольствии попробовать всё.

Наличные

Фото © Unsplash / belart84

Фото © Unsplash / belart84

Не забудьте взять с собой наличные: без них не обойтись, когда судно находится на стоянке. Купить экскурсию по городу или сувениры чаще всего можно только с помощью кеша. И лучше позаботиться о том, чтобы в запасе было достаточно мелких купюр.

Морская болезнь

Фото © Unsplash / kylejglenn

Фото © Unsplash / kylejglenn

Даже если вы никогда не страдали морской болезнью, не стоит рассчитывать на то, что всё пройдёт гладко и в этот раз. Лучше подстраховаться и взять с собой специальные препараты, чем провести весь отпуск в болезненном состоянии.

Развлечения

Фото © Unsplash / onthesearchforpineapples

Фото © Unsplash / onthesearchforpineapples

Туристы-новички во время круиза часто пытаются объять необъятное: посмотреть все шоу, побывать во всех барах и поплавать во всех бассейнах. В конце они настолько истощены, что им требуется ещё один отпуск для восстановления. Поэтому стоит воспользоваться советом, старым как мир: во всём нужно знать меру.

Wi-Fi

Фото © Unsplash / mbaumi

Фото © Unsplash / mbaumi

Не стоит переплачивать за доступ к Wi-Fi: большую часть круиза он будет просто недоступен. А в те моменты, когда сигнал всё же будет появляться, его качество вряд ли вас удовлетворит. Зато круиз — отличная возможность отключиться от внешнего мира, в том числе и Интернета.

Дополнительные расходы

Фото © Unsplash / jpvalery

Фото © Unsplash / jpvalery

От них никуда не деться. Не стоит рассчитывать на то, что можно обойтись опциями, включёнными в стоимость тура. Магазины, казино, бары и экскурсии никто не отменял, и об этом стоит подумать заранее.

Молодожёны провели медовый месяц в "столице нудизма", но помимо удовольствий нашли там кое-что ещё

Молодожёны провели медовый месяц в "столице нудизма", но помимо удовольствий нашли там кое-что ещё

Авторы
Семен Хафизов
Семен Хафизов

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Комментариев: 2

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Елена Роговасегодня в 14:26

Если есть проблемы со вторым языком, то лучше брать круизы с русскоговорящим гидом. Это снимает вопросы с эккуриями на берегу, меню в ресторанах, ежедневной газетой на лайнере. Все это будет на русском. Хотя для многих это уже не проблема. Испанские и греческие круизные компании часто включают напитки в стоимость поездки, что очень приятно. В отличие от итальянской Costa, где бокал пива или вина будет стоить около 5 евро. Экскурсии на берегу, купленные на лайнере обойдутся дороже, но спокойнее. Любой форсмажор с автобусом на экскурсии, лайнер будет его ждать. Чего не скажешь о пассажирах гуляющих самостоятельно. Их ждать не будут. А так, очень классный вид отдыха.

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ron geсегодня в 05:20

Все описано правильно, на наличие на борту судна, если нет ограничений по пандемии, большого количества разных людей и необходимость хоть какого то минимального общения, за столом, на концерте, на прогулочной палубе, в бассейне, даже бе пандемии мне представляется не очень хорошей идеей.

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