15 фото с неожиданных ракурсов, которые заставят по-другому взглянуть на давно привычные вещи
Все самые известные вещи на нашей планете мы привыкли видеть с одних и тех же ракурсов. Что внутри Пизанской башни, как выглядит сфинкс сзади и ещё много чего интересного — в подборке ниже.
Задняя сторона маски Тутанхамона
Уже не такой впечатляющий вид на Тадж-Махал
Зад сфинкса! Только посмотрите, у него есть хвост!
Статуя Свободы на Всемирной выставке в Париже 1878 года перед полной сборкой и отправкой в США
Битлы выстраиваются для фотографирования на легендарную обложку для альбома Abbey Road
Прохожие с ужасом смотрят, как рушатся башни-близнецы 11 сентября
Сиднейский оперный театр. Вид сверху
Пизанская башня на самом деле пустая внутри!
Малыша с обложки Nevermind вытаскивают из бассейна
Задняя сторона легендарной вывески "Добро пожаловать в сказочный Лас-Вегас"
Чарльз Эббетс фотографирует "Обед на небоскрёбе" — это та самая знаменитая фотография рабочих, которые едят на висящей стальной балке с шикарным видом на Нью-Йорк
Статуя Давида, защищённая кирпичами во время Второй мировой войны
Семья Нила Армстронга наблюдает за его отлётом на Луну в 1969 году
Queen снимает культовое музыкальное видео Bohemian Rhapsody в 1975 году
Другой вид на египетские пирамиды
Ещё больше примеров — в специальной теме на Reddit AlternateAngles ("Альтернативные ракурсы").
WOW-news
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