15 фото с неожиданных ракурсов, которые заставят по-другому взглянуть на давно привычные вещи

Задняя сторона маски Тутанхамона

Фото © Reddit / AlternateAngles

Уже не такой впечатляющий вид на Тадж-Махал

Фото © Reddit / AlternateAngles

Зад сфинкса! Только посмотрите, у него есть хвост!

Фото © Reddit / AlternateAngles

Статуя Свободы на Всемирной выставке в Париже 1878 года перед полной сборкой и отправкой в ​​США

Фото © Reddit / AlternateAngles

Битлы выстраиваются для фотографирования на легендарную обложку для альбома Abbey Road

Фото © Reddit / AlternateAngles

Прохожие с ужасом смотрят, как рушатся башни-близнецы 11 сентября

Фото © Reddit / AlternateAngles

Сиднейский оперный театр. Вид сверху

Фото © Reddit / AlternateAngles

Пизанская башня на самом деле пустая внутри!

Фото © Reddit / AlternateAngles

Малыша с обложки Nevermind вытаскивают из бассейна

Фото © Reddit / AlternateAngles

Задняя сторона легендарной вывески "Добро пожаловать в сказочный Лас-Вегас"

Фото © Reddit / AlternateAngles

Чарльз Эббетс фотографирует "Обед на небоскрёбе" — это та самая знаменитая фотография рабочих, которые едят на висящей стальной балке с шикарным видом на Нью-Йорк

Фото © Reddit / AlternateAngles

Статуя Давида, защищённая кирпичами во время Второй мировой войны

Фото © Reddit / AlternateAngles

Семья Нила Армстронга наблюдает за его отлётом на Луну в 1969 году

Фото © Reddit / AlternateAngles

Queen снимает культовое музыкальное видео Bohemian Rhapsody в 1975 году

Фото © Reddit / AlternateAngles

Другой вид на египетские пирамиды

Фото © Reddit / AlternateAngles

Ещё больше примеров — в специальной теме на Reddit AlternateAngles ("Альтернативные ракурсы").