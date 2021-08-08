РЖД выяснят обстоятельства отравления детей по пути в лагерь

РЖД начали собственное расследование инцидента с массовым отравлением детей в вагоне-ресторане поезда, следовавшего по маршруту Мурманск – Адлер. Об этом сообщили в компании.

В частности, специалисты проверят соблюдение условий и качество оказания услуг в вагоне-ресторане. Известно, что его обслуживала компания "НТС". Как указали в РЖД, сейчас сотрудники следят за состоянием здоровья госпитализированных детей. Отмечается, что всех несовершеннолетних и их сопровождающих позже бесплатно доставят к месту отдыха.

"В настоящее время их здоровью ничего не угрожает, дети чувствуют себя удовлетворительно. Железнодорожники и врачи предприняли все необходимые меры для оказания помощи несовершеннолетним пассажирам", — уточнили в компании.

Отметим, что в общей сложности в больницах с симптомами кишечной инфекции оказались 87 детей, ехавших в поезде в детский лагерь. У всех госпитализированных был диагностирован норовирус второго типа. Накануне ребята ужинали в вагоне-ресторане.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла ситуацию на контроль.

В свою очередь, глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что состояние всех госпитализированных детей оценивается как удовлетворительное, тяжёлых случаев нет. Об этом он написал в "Фейсбуке".