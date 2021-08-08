В Якутии из-за лесного пожара эвакуируют жителей двух сёл. Видео © Instagram / namsadm_official

В сёлах Харыялах и Фрунзе в Намском районе Якутии началась эвакуация населения из-за лесных пожаров. Об этом сообщила администрация Намского района в своём аккаунте в "Инстаграме".

"Накануне вечером в 22:00 действовавший пожар 22 А в Усть-Алданском районе вошёл на территорию нашего села. В связи с угрозой населённому пункту сегодня была объявлена эвакуация", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас из села Харыялах эвакуировано 62 человека, из них 38 — дети. Их доставили в село Маймаг с помощью лодок, оттуда людей увезут на автобусах в другие поселения к родственникам и знакомым. А из села Фрунзе эвакуировали 15 человек, в том числе пять детей.

"Также мы ожидаем из Якутска теплоход по поручению Министерства транспорта республики, он будет эвакуировать жителей села Фрунзе — около 30 человек", — цитирует ТАСС администрацию.

Сёла расположены на расстоянии 8 километров друг от друга. Их население составляет около 500 человек. Сообщается, что оба населённых пункта находятся под угрозой из-за одного крупного пожара, который распространился с помощью сильного ветра. Так, огонь поражает лес со скоростью 2-3 км/ч.

"На месте пожара работают местные жители, всего 56 человек. Задействовано три трактора, восемь машин УАЗ и вертолёт Ми-8", — сообщает администрация.

Ранее Лайф писал, что недавно из населённого пункта Бясь-Кюёль Горного района в Якутии были эвакуированы дети. По словам местной жительницы, их поместили в интернат.