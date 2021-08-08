НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Он сам по себе": В Волгограде малыша заперли одного в больничной палате без ухода врачей

Мальчика обнаружила одна из пациенток. По её словам, в комнате, где содержится ребёнок, душно и не убрано. Кроме того, его практически не кормят. Следователи проводят проверку.

8 августа, 13:05

В Волгограде малыша заперли одного в больничной палате без должного ухода. Видео © Instagram/h.volgograd

Сотрудники одной из инфекционных больниц города Волгограда фактически бросили на произвол судьбы двухлетнего ребёнка. Закрытого в палате малыша, который часами бьётся в дверь и зовёт маму, обнаружила одна из пациенток госпиталя. Женщина сняла на камеру несколько ужасающих кадров из больницы.

"Всё в говне, всё измазано. Вот ребёнок несёт простынь, она тоже в говне. За ребёнком никто не смотрит, совершенно. Он сам по себе, он весь в говне. Такие здесь врачи, которые за детьми вообще не смотрят", — комментирует происходящее свидетельница.

В Подмосковье двухлетнюю девочку с вещами бросили на улице

В Подмосковье двухлетнюю девочку с вещами бросили на улице

По словам женщины, в больничной палате душно и не убрано, малыша практически не кормят, а также не меняют ему подгузники. Соседи по этажу часто приходят поиграть с ним через стекло, так как ребёнок всё время заперт в помещении. При этом мальчик, как отмечает очевидица, абсолютно развит по годам.

По данным регионального СУ СК, ребёнок был госпитализирован в медицинское учреждение 30 июля. До этого момента мать малыша оставила его на несколько дней у знакомых, чтобы он не мешал ей распивать алкоголь с друзьями.

"В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление объективной картины произошедших событий, в том числе будет дана оценка сведениям, о которых рассказали СМИ и пользователи в соцсетях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — добавили в ведомстве.

Вышел на голос мамы: В Челябинской области нашли живым потерявшегося в лесу шестилетнего мальчика

Вышел на голос мамы: В Челябинской области нашли живым потерявшегося в лесу шестилетнего мальчика

Ранее Лайф рассказывал, как двух детей-маугли обнаружили в захламлённой квартире в Ульяновске. Органы опеки намерены обратиться в суд с иском о лишении горе-матери родительских прав. Отмечается, что ранее семья на учёте никогда не состояла.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1