"Он сам по себе": В Волгограде малыша заперли одного в больничной палате без ухода врачей

Мальчика обнаружила одна из пациенток. По её словам, в комнате, где содержится ребёнок, душно и не убрано. Кроме того, его практически не кормят. Следователи проводят проверку.