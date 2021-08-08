"Он сам по себе": В Волгограде малыша заперли одного в больничной палате без ухода врачей
Мальчика обнаружила одна из пациенток. По её словам, в комнате, где содержится ребёнок, душно и не убрано. Кроме того, его практически не кормят. Следователи проводят проверку.
В Волгограде малыша заперли одного в больничной палате без должного ухода. Видео © Instagram/h.volgograd
Сотрудники одной из инфекционных больниц города Волгограда фактически бросили на произвол судьбы двухлетнего ребёнка. Закрытого в палате малыша, который часами бьётся в дверь и зовёт маму, обнаружила одна из пациенток госпиталя. Женщина сняла на камеру несколько ужасающих кадров из больницы.
"Всё в говне, всё измазано. Вот ребёнок несёт простынь, она тоже в говне. За ребёнком никто не смотрит, совершенно. Он сам по себе, он весь в говне. Такие здесь врачи, которые за детьми вообще не смотрят", — комментирует происходящее свидетельница.
По словам женщины, в больничной палате душно и не убрано, малыша практически не кормят, а также не меняют ему подгузники. Соседи по этажу часто приходят поиграть с ним через стекло, так как ребёнок всё время заперт в помещении. При этом мальчик, как отмечает очевидица, абсолютно развит по годам.
По данным регионального СУ СК, ребёнок был госпитализирован в медицинское учреждение 30 июля. До этого момента мать малыша оставила его на несколько дней у знакомых, чтобы он не мешал ей распивать алкоголь с друзьями.
"В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление объективной картины произошедших событий, в том числе будет дана оценка сведениям, о которых рассказали СМИ и пользователи в соцсетях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — добавили в ведомстве.
Ранее Лайф рассказывал, как двух детей-маугли обнаружили в захламлённой квартире в Ульяновске. Органы опеки намерены обратиться в суд с иском о лишении горе-матери родительских прав. Отмечается, что ранее семья на учёте никогда не состояла.
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