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В Москве двое неизвестных ограбили отделение микрофинансовой организации

По данным столичного главка МВД, при нападении никто не пострадал. Сейчас ведётся розыск подозреваемых, а также устанавливается точная сумма нанесённого ими материального ущерба.

8 августа, 14:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Сегодня днём в Москве двое неизвестных совершили вооружённое нападение на офис микрофинансовой организации на Северном бульваре. Об этом телеканалу "360" сообщили в столичном главке МВД.

Информация о разбойном нападении на МФО поступила в полицию в 12:18. По предварительным данным, в офис вошли двое неизвестных и, угрожая сотрудникам организации предметом, похожим на нож, забрали все деньги, после чего скрылись.

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Как уточнили в МВД, в результате нападения никто не пострадал. В настоящее время устанавливается точная сумма нанесённого преступниками материального ущерба. Также ведётся розыск подозреваемых.

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А недавно в Москве неизвестные похитили у бомжа сумку с двумя миллионами рублей прямо на улице. Одного из грабителей задержали, он уже признал вину, возбуждено уголовное дело по статье "Разбой в особо крупном размере".

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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