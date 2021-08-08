В Москве двое неизвестных ограбили отделение микрофинансовой организации

Сегодня днём в Москве двое неизвестных совершили вооружённое нападение на офис микрофинансовой организации на Северном бульваре. Об этом телеканалу "360" сообщили в столичном главке МВД.

Информация о разбойном нападении на МФО поступила в полицию в 12:18. По предварительным данным, в офис вошли двое неизвестных и, угрожая сотрудникам организации предметом, похожим на нож, забрали все деньги, после чего скрылись.

Как уточнили в МВД, в результате нападения никто не пострадал. В настоящее время устанавливается точная сумма нанесённого преступниками материального ущерба. Также ведётся розыск подозреваемых.