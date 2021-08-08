В Москве двое неизвестных ограбили отделение микрофинансовой организации
По данным столичного главка МВД, при нападении никто не пострадал. Сейчас ведётся розыск подозреваемых, а также устанавливается точная сумма нанесённого ими материального ущерба.
Фото © Pixabay
Сегодня днём в Москве двое неизвестных совершили вооружённое нападение на офис микрофинансовой организации на Северном бульваре. Об этом телеканалу "360" сообщили в столичном главке МВД.
Информация о разбойном нападении на МФО поступила в полицию в 12:18. По предварительным данным, в офис вошли двое неизвестных и, угрожая сотрудникам организации предметом, похожим на нож, забрали все деньги, после чего скрылись.
Как уточнили в МВД, в результате нападения никто не пострадал. В настоящее время устанавливается точная сумма нанесённого преступниками материального ущерба. Также ведётся розыск подозреваемых.
А недавно в Москве неизвестные похитили у бомжа сумку с двумя миллионами рублей прямо на улице. Одного из грабителей задержали, он уже признал вину, возбуждено уголовное дело по статье "Разбой в особо крупном размере".
Лента новостей
"Страна пустая территориально": В ОП РФ оценили инициативу Шойгу о строительстве пяти крупных городов в Сибири
сегодня в 13:51
Почти половина россиян не готова доверить лечение людей искусственному интеллекту
сегодня в 13:43
В Госдуме раскритиковали идею введения биометрии для водителей такси и каршеринга
сегодня в 13:35
Комментариев: 0